Alles in Butter bei den Gartlern

Vermischtes Edelsfeld

13.11.2017

"Es war ein interessantes und vielfach erfolgreiches Gartenjahr", so Rudi Gruber, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, zur Begrüßung der Gäste beim Festabend. Leider trübte die Natur mit späten Frösten oder Trockenheit den einen oder anderen Erfolg der Gärtner. "Erntedank ist schon vorbei, aber zu einem Resümee für das Gartenjahr 2017 ist es immer noch rechtzeitig." Dies könne laut Gruber am Besten mit Essen, Trinken und lustiger oder nachdenklicher Unterhaltung geschehen. Viele Mitglieder des Gartenbauvereins kamen zu diesem geselligen Abend. Los ging es mit dem Ausbuttern. Schnell waren kräftige Vorstandsmitglieder am Fass aktiv, um aus Rahm Butter werden zu lassen. Sie schmeckte vorzüglich auf frischem Brot, dazu gab es Schinken- und Käseplatten. Heimatliche Klänge brachte Andrea Haas in den Abend mit ein. Mit einem Gedicht und einer Geschichte zum Erntedank und zur Wohlstandsgesellschaft, lockerte Rudi Gruber den Abend auf. Mit regem Austausch über die Gartenarbeit ging der Abend gemütlich weiter.