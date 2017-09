Vermischtes Edelsfeld

22.09.2017

0 22.09.2017

Jede Minute zählt, wenn es um Menschenleben geht: Deshalb hat sich Manfred Rupprecht für eine First-Responder-Gruppe in Edelsfeld eingesetzt. Anfang 2018 will sie ihren ehrenamtlichen Dienst aufnehmen. Zum Kauf eines Einsatzfahrzeugs steuert der FC Bayern-Fanclub Edelsfeld 555 Euro bei. Patrick Kopp (Zweiter von links), Vorsitzender des Fanclubs, überreichte die Spende an Rupprecht. "Das ist eine super Sache, die wir sehr gerne unterstützen", sagte Kopp. Die Helfer vor Ort werden am Wochenende rund um die Uhr für die Bürger der Gemeinde da sein und von Montag bis Freitag in der Nacht einsatzbereit sein. "Ein Rettungswagen braucht je nach Abfahrtsort zehn bis zwanzig Minuten nach Edelsfeld, und das ist eine lange Zeit", erklärt Manfred Rupprecht. Aus diesem Grund wolle ein zwölfköpfiges Team eine Erstversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gewährleisten. Bild: aja