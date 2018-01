Diesmal viele Gratulanten bei Geburtstagsbeauftragter

Vermischtes Edelsfeld

23.01.2018

Die Geburtstagsbeauftragte des Vogelschutzvereins Weißenberg und Umgebung, Margot Rupprecht (Mitte), sonst stets unterwegs als Gratulantin, feierte selbst 80. Geburtstag. Verständlich, dass sich bei ihr in der Bergwiesenstraße kaum mehr die Tür schloss. Neben Familie, Nachbarn und Freunden reihten sich der Vogelschutzverein, die Freie Wählergemeinschaft Edelsfeld, der Gartenbauverein und Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl in die Gratulationscour ein. Sie alle wünschten der in zahlreichen Vereinen ehrenamtlich engagierten Jubilarin Gesundheit und alles Gute. Der Posaunenchor überraschte Jubilarin und Gäste mit einem netten Ständchen. Schon vor vielen Jahren war Margot Rupprecht die Bürgermedaille für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche und vielfältige Tätigkeit in der Gemeinde verliehen worden. Sie kümmerte sich beispielsweise um die Anpflanzung am Rathausplatz und war auch als Gemeindebotin unterwegs. Bild: aja