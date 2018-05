Vermischtes Edelsfeld

17.05.2018

0 17.05.2018

er Feuerwehrleute für 40 Dienstjahre geehrt

Vier Männer der Feuerwehr Edelsfeld sind mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet worden. Eduard Bär, Franz Regler, Horst Kölbel und Manfred Luber leisten seit 40 Jahren aktiven Dienst am Nächsten.Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß händigten den Feuerwehrmännern die staatliche Auszeichnung im Rahmen eines Ehrenabends in Fichtenhof aus. Landrat Richard Reisinger hob die Bedeutung des Ehrenamts hervor und dankte den Feuerwehrmännern für ihre Bereitschaft, jederzeit ihrem Nächsten zu helfen. "Das ist nicht selbstverständlich und deshalb vergelt's Gott", so Reisinger.