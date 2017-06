Vermischtes Edelsfeld

Es war schon fast eine Unterrichtsstunde in der Natur: Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Edelsfeld trafen sich mit ihren Lehrkräften und dem Gartenbauverein zur Baumpflanzung vor der neuen Kläranlage.

"Wo ist denn da die Veredelungsstelle?" und "Warum muss der Baum so tief in den Boden?" waren nur zwei von vielen Fragen der Kinder. Sechs Bäume stehen nun vor der Einfahrt zur Kläranlage und sollen in künftigen Jahren viele Äpfel, Birnen oder Kirschen tragen. Gespendet wurden sie vom Gartenbauverein und der Baumschule Lobinger aus Neumühle.Mit dem Gartenwerkzeug gingen die Kinder schnell zur Sache. Die Erdlöcher waren bereits ausgehoben, und so konnten die Bäume hineingestellt werden. Viele Schaufeln Erde zur Befestigung und Wurzelung wurden eingebracht und anschließend der Setzling kräftig gegossen. Den Abschluss bildete bei jedem Baum ein Rindenmulch-Kranz.Wie von den Kindern gewünscht, bekommt jeder Baum einen Namen, zum Beispiel "Birne Helene". Entsprechende Schilder fertigten sie im Unterricht an.