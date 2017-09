Vermischtes Edelsfeld

17.09.2017

17.09.2017

Senioren lernen ihre Gemeinde kennen: Nach einem Besuch in der neuen Kläranlage in Edelsfeld öffneten die beiden Ansprechpartner für die älteren Bürger, Maria Held und Seniorenbeauftragter Rudi Gruber, jetzt die Türen eines Windrads am Hahnenkamm.

Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl hieß trotz des miesen Wetters die Teilnehmer willkommen und machte einen Windradturm zugänglich. Zum ersten Mal betraten viele Senioren ein solches Objekt. Staunen war angesagt, denn die Dimensionen im Innern des Turmes sind von außen schwer einzuschätzen. An eine Erklärung an Ort und Stelle war nicht zu denken, weil der Geräuschpegel ziemlich hoch lag. Es gab an diesem Tag Windgeschwindigkeiten von mehr als 15 Meter pro Sekunde.Im Vereinsheim des FC Edelsfeld holte der Bürgermeister bei Kaffee und Kuchen seinen Vortrag über die Windkraft in Edelsfeld nach. Vom Planungsbeginn in der Gemeinde bis zum heutigen Tag gab es einigen Gesprächsstoff. Die Akzeptanz sei weiterhin ungebrochen, und die Anlagen seien bereits ein fester Bestandteil in der Gemeinde.