Vermischtes Edelsfeld

04.05.2018

Glaube führt zu mehr Freiheit. Er wirkt auch durch das Singen und durch Lieder - besonders am Sonntag Kantate. Im Gottesdienst sangen die Besucher mit dem evangelischen Kirchenchor viele ansprechende Lieder. Pfarrer Matthias Ahnert ging auf die Einladung zum Singen und Danken ein.

"Dieser Sonntag ist auch der richtige Zeitpunkt, treue Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores zu ehren", so Ahnert. Er und Chorleiterin Heidi Wohlfahrt bedankten sich mit einem Blumengruß für die langjährige Treue in der Sängergemeinschaft bei Elisabeth Regler (45 Jahre), Elke Reichenberger, Mathilde Krauß (beide 25), Alexandra Regler (20), Jürgen Schäfer (15) und Laura Rösel (10).Auch wenn nicht immer die Chorproben besucht werden können, seien Neulinge willkommen. "Singen kann jeder, und dem Kirchenchor beizutreten heißt, den eigenen Gesang direkt zu beleben", so Ahnert.