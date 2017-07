Evangelischer Frauenkreis verabschiedet sich von Pfarrerin Ulla Knauer

Vermischtes Edelsfeld

"Hoffnung ist mehr als ein Wort. Hoffnung ist das Vertrauen, dass noch etwas kommt, fast gegen die Vernunft und sämtliche Erfahrung" - um dieses Thema kreisten die Gedanken beim Abendmahlsgottesdienst des evangelischen Frauenkreises mit Pfarrerin Ulla Knauer. Abschiedsstimmung lag in der Luft, denn die Geistliche wird die Kirchengemeinde im August verlassen. Fast alle Mitglieder des Frauenkreises trafen sich in der Weißenberger St.-Veit-Kirche und feierten zum letzten Mal mit Knauer das Abendmahl. Ein kleines Dankeschön-Geschenk für die gemeinsame Zeit in Edelsfeld wurde von den Verantwortlichen zum Ende übergeben. Bild: gru