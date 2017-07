Vermischtes Edelsfeld

27.07.2017

27.07.2017

Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen und der kleine Ort Schmalnohe hat nun wieder eine prächtige Kapelle. Aus diesem Grund feierten Gläubige aus der Region einen Festgottesdienst für St. Otto. Dabei war auch der Regionaldekan Ludwig Gradl, der sich nicht nur von dem Gotteshaus beeindruckt zeigte, sondern auch von seiner imposanten Geschichte.

1200-jährige Geschichte

Regelmäßige Gottesdienste

Schlicht/Schmalnohe. In seiner Predigt sah Regionaldekan Ludwig Gradl in der in neuem Glanz erstrahlenden Kapelle St. Otto ein leuchtendes Symbol für den christlichen Glauben. "Als einer der ältesten erhaltenen Kirchenbauten nördlich von Regensburg bezeugt sie den hier tief verwurzelten Glauben." Der heilige Otto als Kirchenpatron war um 1100 Bischof von Bamberg und später Missionar in Ostpommern. "Er hat nicht nur überzeugend das Christentum gepredigt und vorgelebt, sondern sich in einer unruhigen Zeit auch mit Erfolg für den Frieden unter den Fürsten und Völkern eingesetzt." Er sei insofern, ein Vorbild auch für den heutigen Christen.Mathias Hensch, der im Zusammenhang mit der Kapellensanierung mit Grabungen beauftragt wurde, rief die Bedeutung der Kirche und des Orts Schmalnohe in Erinnerung. Dies dokumentieren nun auch Schautafeln an der Kirche. "Wegen der Untersuchungen der Funde nach der C14-Methode kann zweifelsfrei davon ausgegangen werden, dass das Gotteshaus schon im 8. Jahrhundert entstanden ist und damit auf eine 1200-jährige Geschichte zurückblicken kann."Der Ort Schmalnohe, dem Namen nach "Siedlung an der schmalen Ache" sei wohl schon im 2. oder 3. Jahrhundert eine germanische Siedlung gewesen, erklärte der Experte. Bedeutung habe der Ort vor allem im 8. Jahrhundert erhalten, als ein Herrenhof erbaut wurde, in dem Spitzengefolgsleute der mächtigen Grafen von Sulzbach residierten. "Nach einem verheerenden Brand um 1200 ist allerdings im Auftrag des Klosters Michelfeld - in dessen Besitz Schmalnohe inzwischen übergegangen war - nur die Kirche wieder aufgebaut worden." Die heutige Form stammt von einer Sanierung im 18. Jahrhundert. "Die neuen archäologischen Befunde beweisen, welches hervorragende historische Kleinod die Gemeinde Edelsfeld und die Pfarrei Schlicht in Schmalnohe besitzen", lobte Hensch.Bauleiter Johann Ernst zeigte sich zufrieden mit der Sanierung. "Auch wenn sich durch die Dauer von Genehmigungsverfahren und nicht zuletzt durch die archäologischen Untersuchungen das bereits 2014 initiierte Unternehmen verzögerte, so haben wir nach Beginn der Bauarbeiten 2016 das Ziel, innerhalb eines Jahres abzuschließen, fast punktgenau erreicht." Notwendig war die Sanierung des Daches, vor allem des kleinen Turms, der fast komplett neu erstellt werden musste, die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und das Anbringen des Innen- und Außenputzes sowie die Renovierung des Altars und der Figuren. "Mit einigen Veränderungen im Innenraum haben wir auch wieder die ursprüngliche Ausstattung geschaffen, vor allem die Teilung des Kirchengestühls und die Wiederherstellung eines Mittelgangs, der den Kirchenraum länger erscheinen lässt."s Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl erklärte, dass ursprünglich eigentlich nur eine wetterfeste Zufahrt zur Kapelle geschaffen werden sollte. Und man sei über den Umfang und die Kosten der vorangehenden Untersuchungen und Grabungen etwas erschrocken gewesen. "Aber die anfängliche Skepsis hat sich dank der bemerkenswerten Funde, die den Ort Schmalnohe in neuem historischem Licht erscheinen lassen, und der finanziellen Beteiligung des Amtes für ländliche Entwicklung bald gelegt." Nun seien alle froh, über das gelungene Werk.Regionaldekan Gradl war etwas überrascht: In dem ihm bisher unbekannten kleinen Ort Schmalnohe gebe es nicht nur eine prächtig sanierte und schmucke Kapelle, sondern auch eine beeindruckende Geschichte. "Darauf kann der Ort mit Recht stolz sein." Stadtpfarrer Johannes Kiefmann sprach von einem großen Tag für die Pfarrei. "Mit der Weihe können in Zukunft wieder regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Ich bin mir außerdem sicher, dass die Kapelle auch verstärkt für besondere Anlässe, wie Taufen und Trauungen, genutzt wird."