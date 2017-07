Vermischtes Edelsfeld

17.07.2017

17.07.2017

Mehr als 600 000 Euro werden im nächsten Jahr bei der Flurneuordnung Boden verbaut. Die Arbeiten an Regenrückhaltebecken und Wegen sollen im Winter ausgeschrieben werden.

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Boden hatte sich an den Landtagsabgeordneten Harald Schwartz gewandt, um den weiteren Fortgang im Flurneuordnungsverfahren zu klären. Der Parlamentarier organisierte ein Treffen mit dem Edelsfelder Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl sowie dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberpfalz. Darüber berichtet der Abgeordnete in einer Pressemitteilung."Mir ist es immer wichtig, alle an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Miteinander zu reden ist immer besser als übereinander zu reden", begründete Schwartz seine Initiative. Für das ALE saßen Thomas Gollwitzer und Sachgebietsleiter Alexander Lukas am Konferenztisch.Gollwitzer habe im Gespräch die personelle und finanzielle Situation sowie zahlenmäßige Entwicklung der Vorhaben, die das Amt betreut, dargelegt. Lukas äußerte sich zu den bisher umgesetzten Maßnahmen in der Flurneuordnung Boden.Nach der Anordnung des Verfahrens im Jahr 2001 sei in zwei Bauabschnitten ein Großteil der Wege und Regenrückhaltebecken angelegt und vermessen worden. Für eine sinnvolle Erschließung und Neuordnung der Flur wurde im weiteren Verlauf das Einzugsgebiet des Verfahrens deutlich vergrößert und die Wertermittlung auf allen Flächen durchgeführt. Im Winter folge nun die Ausschreibung weiterer Wegebauten und Rückhaltemaßnahmen mit einem Volumen von 625 000 Euro. Ausgeführt werden sollten sie im kommenden Jahr.Projektleiter Heinz Galinowski erläuterte den weiteren Ablauf der Flurneuordnung. So stünden nach dem Vorwegeausbau die Neueinteilung der Flächen und die Besitzeinweisung auf der Agenda. Behördenleiter Gollwitzer sicherte der Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft Boden seinen Einsatz für einen zügigen Verfahrensablauf zu.