17.01.2018

In Edelsfeld gibt es keinen Neujahrsempfang. Dafür lädt die Gemeinde viele ehrenamtlich Tätige zu einem Abend ein, um ihnen für die Arbeit zu danken, die das Leben in Edelsfeld lebenswert erhält. Dieses Mal kommt noch eine einzigartige Ehrung dazu.

50 Mal Blut gespendet

Beruflich kürzer treten

Viele Gemeinden wären froh, wenn sie eine ähnlich positive Entwicklung gehabt hätten. Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl über die 18-jährige Amtszeit seines Vorgängers Werner Renner

"Es war ein Jahr der Baustellen", sagte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl im Rückblick auf 2017. Er dachte da an die Sanierung der Kläranlage, das neues Baugebiet, den Umbau der Schule für die Kinderkrippe, die Wasserleitung nach Riglashof oder den finanziell größten Brocken, den Glasfaserausbau. "Es war ein Rekordhaushalt, und 47 neue Einwohner gab es", fügte er hinzu."Für die Musik sorgte an diesem Abend Elsbeth Maderer mit Eva und David, die bei ihr in die Lehre gehen. Ehrenbürger Karl Regler und Bürgerpreisträger Hermann Behringer gesellten sich zu den Gästen im Café Heldrich. Stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Ulrike Jakob vom Roten Kreuz ehrte in dieser Runde Markus Rupprecht für 50 Blutspenden. Georg Mutzbauer hat sich ebenso oft an den Aktionen beteiligt, war allerdings verhindert.In den Mittelpunkt des Ehrenamtsabends der Gemeinde rückte dann Werner Renner. Von 1990 bis 2008 war er Bürgermeister der Gemeinde Edelsfeld und stand somit 18 Jahre in der Kommunalpolitik an vorderster Front. Bis heute engagiert er sich als Gemeinderat. Ohne seine Beteiligung fiel dort die Entscheidung, ihm die Ehrenbezeichnung "Altbürgermeister" zu verleihen.Sein Nachfolger Hans-Jürgen Strehl zeichnete in seiner Laudatio wichtige Stationen in der Amtszeit Renners nach. Er nannte die Themen Straßenausbau, Wasser- und Abwasseranlagen, Bau- und Gewerbegebiete, Rathausbau, Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren, Friedhofserweiterung, eigenständige Gemeindeverwaltung, Hochwasserschutzkonzept, Ansiedlung von Ärzten und Firmen bis zur Energieregion. "Viele Gemeinden wären froh, wenn sie eine ähnlich positive Entwicklung gehabt hätten", so Strehl.Werner Renner habe das ehrenamtliche Wirken neben seinem Beruf geleistet. Auch im Kreistag habe er die Interessen der Gemeinde Edelsfeld eingebracht. Dadurch habe seine Familie öfters Entbehrungen in Kauf nehmen müssen, aber seine Gattin Erika habe ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nun könne Werner Renner beruflich etwas kürzer treten und vielleicht einiges nachholen. Der erste Enkel freut sich über einen Opa, der für ihn Zeit hat.Bei seinen Dankesworten betonte Renner, es sei ihm eine große Ehre und Ansporn gewesen, seit 1990 die Entwicklung der Gemeinde Edelsfeld zu begleiten und zu verantworten: "Es waren viele Infrastrukturmaßnahmen in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit."