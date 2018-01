Vermischtes Edelsfeld

19.01.2018

36

0 19.01.201836

Sie erringen beim Schülerlandeswettbewerb Erinnerungszeichen 2016/17 des Kultusministeriums mit "Prost! Mahlzeit! Essen und Trinken in Bayern im Wandel der Zeit" den ersten Platz. Die Geschichte der Brauerei Heldrich wird von den Schülern medial aufbereitet und nun auf die Homepage der Gemeinde Edelsfeld eingestellt.

Über ein halbes Jahr haben Schüler der Realschule Auerbach in einem Arbeitskreis die Geschichte der Brauerei Heldrich in Edelsfeld erforscht. Sie erstellten eine Interaktive-Präsentation mit eingebetteten Kurzfilmen, die ab sofort auf der Homepage der Gemeinde zu sehen ist. Der Aufwand hat sich gelohnt: Die 15 Schüler mit ihren Lehrern Nicole Negi und Schwester Miriam Sams erhielten den 1. Landespreis der Realschulen und Wirtschaftsschulen mit einem Preisgeld von 500 Euro.Die Verleihung erfolgte in der Münchner Residenz, wo die Schülergruppe von der BR-Moderatorin und gebürtigen Edelsfelderin Evi Strehl begleitet wurde."Prost! Mahlzeit! Essen und Trinken in Bayern im Wandel der Zeit" lautete das Motto des bayerischen Wettbewerbs zur Landesausstellung "Bier in Bayern". Mit der Brauerei Heldrich in Edelsfeld lag ein vielen Schülern bekannter Betrieb in erreichbarer Nähe. So wurde die Geschichte der Brauerei aufgeschrieben und durch Kurzvideos, die von den Schülern gespielt und gedreht wurden, lebendig gestaltet, hieß es seinerzeit. Voller Stolz, der bis heute anhält, wurde die Leistung und das Engagement der Schüler gewürdigt. Für den Wettbewerbsbeitrag wurde die Historie der örtlichen Brauerei nicht einfach nur erzählt oder digital präsentiert, sondern in vielfältiger und charmanter Weise aufbereitet.Lebendige Interviews mit Zeitzeugen wie dem Altbürgermeister Karl Regler, dem Braumeister Helmut Aures sowie dem heutigen Besitzer der Brauerei, Michael Heldrich, machen den Reiz dieser Präsentation ebenso aus wie "Spielszenen nach Manier eines Bauerntheaters", in denen aufgezeigt wird, wie das Bier das ländliche Leben bestimmte.Die Schüler mit ihren Lehrern und allen Beteiligten waren nach Edelsfeld ins Rathaus geladen, um mit Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl die Geschichte der Brauerei Heldrich unter der Homepage-Rubrik "Edelsfelder Geschicht'n" anzuschauen.Biografien der Brauereibesitzer, die die Historie der Brauerei geprägt haben, sind zu erleben. Auch Auszüge aus dem Kataster, für das die Schüler im Staatsarchiv Amberg recherchierten, wurden präsentiert.Bedenkt man, dass dies alles überwiegend Schüler der 6. und 8. Jahrgangsstufe, unterstützt von zwei Schülerinnen der 10. Klasse gestemmt haben, so muss man der Arbeitsgruppe der AG Multimediale Geschichtswerkstatt der Realschule Auerbach und ihrer Leiterin hohen Respekt zollen, so der allgemeine Tenor der Verantwortlichen.___Weitere Informationen: