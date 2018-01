Vermischtes Edelsfeld

15.01.2018

15.01.2018

Ein unruhiges Einsatzjahr 2017 liegt hinter der Feuerwehr Weißenberg. Jetzt steigt der Druck - ein Grund zur Freude.

Neuwahlen Feuerwehr Weißenberg



Vorsitzende: Cordula Plach



Stellvertreter: Robert Pickel



Kassier: Werner Pilhofer



Schriftführerin: Stefanie Riedl



Vertrauensleute: Markus Knahn Anja Rösel



Kassenprüferinnen: Vroni Radl Verena Gradl



1. Kommandant: Sebastian Riedl



2. Kommandant: Thomas Bauernfeind . (gru)

Weißenberg. Das Ritual einer Jahreshauptversammlung arbeiteten die Vorsitzende Cordula Plach und ihr Führungsteam souverän ab. Der Rückblick auf das gesellschaftliche Leben streifte Faschingsbälle mit originellen Masken, vereinsinterne Kartenabende, die Kirwa mit der Dorfgemeinschaft, das Hexenverbrennen am Weißenberger Berg und Ausflüge.Ein Höhepunkt war die Übernahme der Patenschaft beim Feuerwehrfest in Steinling. Auch der Ehrenabend beim Pesold nahm eine besondere Stellung ein. Arbeitseinsätze und Spenden zeugten von einer starken kameradschaftlichen Basis.Kassierer Werner Pilhofer wies einen Überschuss aus. Mit einer Spende unterstützte die Feuerwehr die Gründung der First-Responder-Gruppe.Das letzte Jahr seiner ersten Amtszeit fasste Kommandant Sebastian Riedl unter dem Stichwort "unruhig" zusammen. 15 Alarmierungen waren zu verzeichnen. Brände, Bäume und eine Personensuche forderten die Aktiven. "Die Übungsbeteiligung hat sich verbessert", stellte er fest. 2018 stehen sechs Übungen, Leistungsabzeichen-Prüfungen, ein Motorsägenkurs und die Besichtigung der Firma Leipfinger-Bader in Schönlind an.Erfreut sprach Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl von sechs Jahren Frauenpower in der Führung. Die Neuwahlen, die er selbst leitete, machten den Weg für eine Fortsetzung frei. Zum Glück beträfen die Einsätze in der Regel nur kleinere Ernstfälle. Hilfreich sei die neue Wasserleitung nach Riglashof, durch die für die Wehr jetzt ein stärkerer Wasserdruck vorhanden sei.Kreisbrandmeister Christian Meyer skizzierte das Geschehen 2017 auf Landkreisebene. Unter dem Strich stünden 100 Einsätze mehr. Neben 1030 technische Hilfeleistungen seien 215 Brände zu bewältigen gewesen. Die Altersstruktur der Feuerwehren zeige auf, dass dringend neue Jugendliche gesucht würden.Hier hatte Jugendwart Thomas Bauernfeind gute Nachrichten. Zwei Mädchen hätten sich spontan angemeldet und eine Woche später bereits die erste Übung absolviert. Der erste Teil zur Truppführer-Ausbildung wurde absolviert. Die Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren klappte gut.Mit Sebastian Raum und Peter Dotzler hat die Feuerwehr Weißenberg neue Fahnenträger gefunden. Die Funkbereitschaft beim Einsatz sei verbesserungswürdig, wurde festgestellt.