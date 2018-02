Vermischtes Edelsfeld

02.02.2018

02.02.2018

Steinling. "Wie stellt ihr euch die Feuerwehr in der Gemeinde Edelsfeld in Zukunft vor", diese Frage stellte Kreisbrandmeister Christian Meyer zum Schluss der Hauptversammlung der Feuerwehr Steinling den Mitgliedern. Sich darüber Gedanken zu machen, war als Hausaufgabe zu verstehen, denn Führungskräfte und Gemeinderäte treffen sich im April zu einer Klausurtagung. Grundlage für Diskussionen ist die Altersstruktur und die notwendige Ausrüstung der Feuerwehren. Die vermehrten Landkreiseinsätze und Veränderungen beim Ausbildungsbedarf waren ein weiteres Thema. Künftigen Fehlalarmierungen wird versucht, entgegen zu wirken.

Vorsitzender Richard Winter führte souverän durch die Jahreshauptversammlung, sein Bericht enthielt alle Veranstaltungen des letzten Jahres. Abwechslungsreich war für jeden Wehrmann was dabei. Das ehrenamtliche Engagement wurde gewürdigt. 120 Mitglieder sind derzeit dabei, davon können 35 Wehrmänner zu den Einsätzen herangezogen werden. Neue Ausrüstungsgegenstände wurden gekauft bzw. durch die Gemeinde bezuschusst. Beim Ausblick für 2018 sind interne Veranstaltungen wie Bockbierfest, Preisschafkopf und Familienwandertag anberaumt. Die Pfingstkirwa Steinling und die Sinnleithener Kirwa fordern wieder vollen Einsatz aller Mitglieder. Eine Tagesfahrt und der Besuch von Feuerwehrfesten werden realisiert.In der Führungsebene müssen Umstrukturierungen erfolgen, da Sabrina Winter (Jugendwart) und Claudia Zagel (Schriftführerin) aus beruflichen Gründen ihr Amt zur Verfügung stellen müssen. Eine Übergangslösung wurde gefunden. Der Kassenbestand wurde im letzten Jahr etwas geschmälert, was hauptsächlich durch eine Spende an First Responder begründet wurde. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Der Ausbildungsstand der Steinlinger Truppe ist sehr gut. Sie zeigten es bei elf Brandeinsätzen, drei THL-Einsätzen und Sicherheitswachen. "Bei jeder Alarmierung war mindestens eine Gruppenstärke ausgerückt", was Michael Leipold als Kommandanten etwas stolz macht. "Bei den Übungen könnte es dennoch etwas Verbesserungen geben, denn sie sind wichtig, dass die Einsätze reibungslos laufen", so Leipold.Zwei Neuaufnahmen gab es im Jugendbereich. Die Ausbildung erfolgte zentral in der Gemeinde. Erfolg brachte die modulare Ausbildung, was drei Jugendliche mit Bravour bestanden. Ebenso haben drei Jugendliche beim Wissenstest die Prüfung in Silber bzw. Bronze bestanden.