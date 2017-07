Jubelkommunion in Edelsfeld stellt den Heiligen Willibald in den Mittelpunkt

Vermischtes Edelsfeld

14.07.2017

6

0 14.07.2017

Vor 25, 50, 60, 70 oder sogar vor 80 Jahren gingen sie in der Pfarrkirche St. Stephanus zur ersten Kommunion - 18 von ihnen kamen am vergangenen Sonntag an den Ort ihrer Kindheit zurück. Pfarrer Hans Zeltsperger zog in seiner Ansprache Parallelen zwischen den heutigen Menschen und dem Bistumsgründer, dem Heiligen Willibald. "Ein Mann, der zu seiner Zeit, im 9. Jahrhundert, ein weit gereister Mann war. England, Frankreich, Italien, Israel, Konstantinopel, Deutschland. Er hat viel gesehen und viel erlebt. Doch wer sich dann in Konstantinopel viele Jahre in einer kleinen Klause einschließen lässt, um dort zu beten und zu fasten; wer sich als Mönch in das Kloster Montecassino bei Rom zurückzieht, um den Dienst des Pförtners zu übernehmen - der passt nicht in das Denken und Fühlen vieler unserer Mitmenschen. Unsere Zeit ist geprägt von Hektik und Schnelllebigkeit. Alles muss schnell gehen, keiner hat mehr Zeit. Alles muss sofort geschehen, niemand kann auf etwas warten. Man will doch leben, und leben heißt möglichst viel erleben. Insbesondere im Blick auf unsere Zeit kann uns das Leben des Willibald Licht sein für unser Glaubensleben." Nach dem Festgottesdienst trafen sich die Jubilare zum gemeinsamen Mittagessen und Kaffeetrinken. So blieb ihnen noch genügend Zeit, Erinnerungen an damals auszutauschen. Bild: exb