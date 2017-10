Vermischtes Edelsfeld

23.10.2017

23.10.2017

Zum Ende des Martin-Luther-Jubiläums befassten sich die Kinder der Minijungschar bei einem Familiengottesdienst mit Martin Luther. Sie hatten ein Anspiel eingeübt, das den Titel "Luther macht Radau" trug und an die Story des letzten Familiengottesdienstes anknüpfte.

Die Kinder spielten die Szenen perfekt nach: Luther hat vor 500 Jahren die 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen, er machte dadurch mit großem Radau von sich reden - nicht nur wegen der Hammerhiebe. Diese Thesen schlugen ein wie eine Bombe und brachten frischen Wind in die Bevölkerung. Dies gefiel jedoch dem Papst ganz und gar nicht.So wurde Luther aus der Kirche ausgeschlossen. Aber der ließ sich nicht beeindrucken. Auch der Kaiser wollte keine Unruhe im Volk haben, und so kam es, dass Luther auf dem Reichstag zu Worms Rede und Antwort stehen musste. Aber er konnte und wollte seine Erkenntnisse nicht widerrufen und wurde mit der Reichsacht belegt - vogelfrei und ohne Schutz. Was sollte nun aus ihm werden? Mit dieser Sorge machte er sich auf den Heimweg. Aber kurz vor seinem Heimatort wurde er von Unbekannten entführt. Was passierte jetzt mit Luther?Lektor Andre Lengemann wurde von den Kindern dazu befragt. Seine Predigt enthielt die Fortsetzung der Geschichte. Durch die Bibel-Übersetzung bewirkte er, dass alle Menschen von Gottes großer Liebe zu uns lesen konnten. "Gott ist gnädig und niemand muss Angst vor Ungnade haben."Die Kinder der Mädchen- und Zwergenjungschar leisteten ihren Beitrag durch Lieder, die sie begeisternd vortrugen.