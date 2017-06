Vermischtes Edelsfeld

Der Wecker wollte und wollte nicht klingeln. So mussten die 14 Kirwapaare, umgeben von vielen Besuchern, über eine dreiviertel Stunde tanzen und ihre Lieder singen. Dann erst wurden sie erlöst - oder war dies der zeitliche Ausgleich zum Vorjahr?

Weißenberg. Wer von Edelsfeld nach Weißenberg fährt, sieht ein besonders prächtiges Stück Holz, den geschmückten Kirwabaum mit geschätzten 34 Metern, am Ortseingang stehen. Es war eine fast perfekte und gut organisierte Kirwa. Die Kirwachefin Tina Windisch war äußerst zufrieden, wie sie sagte.Vergangene Woche war mit den Vorbereitungen und dem Aasgrom ziemlich ausgefüllt und kostete schon Einiges an Substanz. Der Baum war am Samstag schnell eingeholt und ohne Probleme aufgestellt worden. Dann ging es auch schon los. Die ersten Mühen waren vergessen und die Gurzer hinausgeschrien. Am Abend gab es die ersten Klänge der Dochrinna bis tief in die Nacht.Auch mit teils kleinen Augen zogen am Sonntag alle Kirwapaare auf den Berg zum Gottesdienst in die St.-Veit-Kirche. Nach dem Mittagessen beim Seitz wurden im Dorf die Moila eingeholt und mit Musik vereint zum Festplatz gebracht. Viele Besucher umringten inzwischen den Tanzboden und feuerten die Kirwa-Paare bei ihren Tänzen und Liedern an. Musikalische Begleitung waren Jedesmal Anerschd.Das Oberkirwapaar war, wie erwähnt, nach fast 50 Minuten gekürt. Zwar waren bis zum Erlösungston etwa 30 Minuten eingeplant, doch das funktionierte nicht. Die Kirwapaare mit ihrem Oberkirwapaar Tamara Bär und Stefan Tuchbreiter tanzten trotzdem alle perfekt einstudierten Tänze und sangen herzhaft drauflos. Zwei Schautänze und Walzer sowie Dreher waren herrlich anzuschauen. Hübsche Dirndln und stramme Wadln bewegten sich im Dreivierteltakt. Nach dem Ehrentanz wurden die Insignien vom Baum gepflückt: Ein Bierseidel mit Hut und das Dirndltuch.Die Staaleithn aus der Gemeinde heizten bis in die Nacht die Stimmung im Festzelt an. Fast bis zum letzten Hopfentropfen und den letzten Bratwürsten blieben die Kirwagäste bei diesem wunderschönen Wetter sitzen.Am Montag wurden von morgens bis zum späten Nachmittag von den Kirwa-Moila in der oberen und unteren Gmoi Köichla verkauft, um die Kasse etwas aufzubessern. Das gemütliche Beisammensein im Freien oder im Festzelt bei gutem Essen und einer Maß Bier unterstützten die Tasmanischen Teufel. Schöne Preise gab es bei der abschließenden Verlosung des Kirwabaumes, den Irene Schöner aus Weißenberg gewann.