Edelsfeld

26.04.2018

Das Thema Feuerwehr 2030 in der Gemeinde Edelsfeld war Hauptthema bei der moderierten Klausurtagung des Gemeinderates im Kloster Plankstetten. Neben dem Gemeinderat mit Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl nahmen auch Vertreter der Aktiven und des Vereins aller vier Feuerwehren aus Edelsfeld, Sigras, Steinling und Weißenberg sowie Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandmeister Christian Meyer und Geschäftsleiter Andreas Kredler teil.

Grundlage für die Diskussion war die erstellte Feuerwehrbedarfsplanung, heißt es in einer Presseinfo. Als größte Problembereiche wurden der Rückgang der Aktivenzahlen, unter anderem ausgelöst durch den demografischen Wandel (Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge), die anstehenden Investitionen in den Fahrzeugbestand aller vier Feuerwehren sowie die Gewährleistung der Tagesalarmbereitschaft gesehen.Die Bandbreite der bei der Klausurtagung diskutierten Lösungen reichte von normalen Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge und Belassen der bisherigen Strukturen über die Bildung von Löschgruppen bis zur Gründung einer neuen gemeinsamen Gemeindefeuerwehr mit Neubau eines Feuerwehrhauses, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei allen Lösungsvarianten spielen die jeweiligen Feuerwehrvereine, die auch einen bedeutenden kulturellen Beitrag im Gemeindeleben leisten, eine wichtige Rolle, wurde betont. Als nächster Schritt sollen nun die jeweiligen Feuerwehrmitglieder über die Erkenntnisse aus der Klausurtagung informiert und mit Ihnen diskutiert werden. Eine Planungs- beziehungsweise Lenkungsgruppe aus Vertretern aller vier Feuerwehren und des Gemeinderates soll zeitnah eingerichtet werden.