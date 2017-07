Lustig dank Brat- und Stadtwürsten

Vermischtes Edelsfeld

24.07.2017

10

0 24.07.201710

Ein Sommerfest wird zum Erfolg, wenn die Sonne scheint, für die Besucher aber auch genügend schattige Plätze vorhanden sind. Beides kam zusammen, als die Wählergemeinschaft Unsere Gemeinde bei der Zimmerei Karl Kohl in Kalchsreuth feierte. Viele Besucher lockte das gute Wetter an. Wohl gefüllt waren die Bänke bis in den Abend. "Sauer macht lustig" hieß das Motto: Bratwürste und Stadtwurst gab es in dieser Geschmacksrichtung; außerdem viel Gesundes aufs Brot wie Käse, Tomaten oder Schnittlauch. Selbst gemachte Kuchen mit einer Tasse Kaffee waren auch nicht zu verachten. Die Kinder hatten ihre Freude mit einem eigens eingerichteten Spielbereich oder beim Torwandschießen. Bild: gru