Vermischtes Edelsfeld

08.02.2018

0

0 08.02.2018

Fasching wird in Edelsfeld klein geschrieben. Einen Ball suchen Feierbiester umsonst; nur einen Kappenabend der Feuerwehr gibt es. Das macht den Kindern nichts aus. Sie maskieren sich, wenn sie Lust dazu haben und feiern die fünfte Jahreszeit auf ihre Weise. So geschehen in der Mutter-Kind-Sportstunde in der Schulturnhalle. Voller Begeisterung machten die Kinder maskiert mit. Bild: gru