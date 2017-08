Vermischtes Edelsfeld

08.08.2017

0 08.08.2017

Nach zwei Jahren verlässt Pfarrerin Ulla Knauer die Oberpfalz wieder und kehrt nach Erlangen zurück. Dekan Karlhermann Schötz entpflichtete sie offiziell von ihren Aufgaben in den Kirchengemeinden Edelsfeld und Kürmreuth. Und er wagte eine Prophezeiung.

Neue Ideen im Gepäck

Lebendige Gemeinde

Sie werden noch Sehnsucht nach dem ländlichen Leben haben. Dekan Karlhermann Schötz

Abschiedsstimmung herrschte am Sonntag in der evangelischen Stephanuskirche. "Sie, Pfarrerin Ulla Knauer, haben sich mit Ihrer ganzen Person und Kraft eingebracht. Auch Ihrem Ehemann Hannes mit den Kindern sei Dank", sagte Dekan Schötz. Im Blick auf ihren neuen Wohnort fügte er augenzwinkernd hinzu: "Sie werden noch Sehnsucht nach dem ländlichen Leben haben."Nach einem Gottesdienst, den der Posaunen- und Kirchenchor, Elsbeth Maderer und Heidi Wohlfahrt mitgestaltet hatten, blickten die Vertrauensleute der Kirchenvorstände Kürmreuth und Edelsfeld auf die vergangenen zwei Jahre zurück. "Viele neue Ideen im Gepäck habe die Pfarrerin damals mitgebracht. Einiges war zum Schleppen beim Umzug bis zum herzlichen Empfang der Familie Knauer in der Kirchengemeinde, erinnerten sich Karin Hiltel und Georg Dehling.Ulla Knauer "brannte" auf ihre erste Pfarrstelle und habe die Aufgaben als Herzensangelegenheit angenommen. Bewährtes blieb nicht außer vor, sondern wurde gepflegt. Dies habe sich in der Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand und den vielen Gruppen, von der Jungschar bis zu den Senioren, gezeigt. Ein offenes Ohr für die Gemeindeglieder der beiden Kirchengemeinden habe die Seelsorgerin ausgezeichnet.Das Kirchencafé nach dem Gottesdienst, der neu gestaltete Gemeindebrief, die Fahrt nach Wittenberg oder die Familienfreizeit blieben in Erinnerung. "Sie haben eine lebendige Kirchengemeinde erreicht", bescheinigten die Vertrauensleute der scheidenden Pfarrerin. Ihr Gesang im Gottesdienst habe die Menschen berührt und bewegt; von den Predigten ganz zu schweigen. Hiltel und Dehling wünschte ihr "Gottes Segen für die künftigen Wege, ob als Mama, Pfarrerin oder beim Wiedereinstieg Ihres Mannes ins Berufsleben". Dann entpflichtete Dekan Karlhermann Schötz Ulla Knauer offiziell von ihren Aufgaben in den evangelischen Kirchengemeinden Edelsfeld und Kürmreuth.Als Vertreterin der katholischen Kirchengemeinde erinnerte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Winter an die Fortschritte in der Ökumene vor Ort. Eine gute Zusammenarbeit bestätigten auch aus der Sicht der politischen Gemeinden Edelsfeld und Königstein Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl und 3. Bürgermeister Richard Pesold.Die Kirchenbesucher sangen zu Ehren Ulla Knauers das Schlusslied "Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen". Danach gab es ein gemütliches Beisammensein im evangelischen Gemeindehaus für alle.