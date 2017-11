Vermischtes Edelsfeld

02.11.2017

2

0 02.11.2017

Wie gut, dass die Erwachsenen zukünftig draußen bleiben müssen: Im dichten Gedränge mit Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäten, Architekt, Pfarrer, Posaunenchor, Eltern, Großeltern und Geschwistern blieb den jüngsten Edelsfeldern kein Zentimeter Platz zum Toben durch die nagelneue Krippe.

Eng war es auch für die musikalische Begrüßung mit Bläsern und dem getanzten "Kindergarten-Song, der rockt in meinem Ohr". Dennoch fanden die selbst formulierten Grundsätze der Kinder ebenso ihren Weg zur Mittagsbetreuerin wie die Blumen für die Reinigungskräfte, denen der Umbau im laufenden Schul- und Mittagsbetreuungsbetrieb sicher noch lange als eine anstrengende Zeit in Erinnerung bleiben dürfte.Von Enge und Unruhe unbeeindruckt, blickte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl ausführlich auf die Geschichte des Schulhauses sowie die Entwicklungen in Kindergarten und Kinderkrippe zurück. Einst als erfreuliche Kompensation der rückläufigen Kindergartenzahlen in die Gänge gekommen, sprengte die Kinderkrippe schnell alle vorhandenen Möglichkeiten.Die Wahl der Erweiterung fiel schließlich auf den maroden Schulkeller und wurde gleich mit dem ebenfalls fälligen Umbau der Schultoiletten verbunden. Eine gute halbe Million Euro hat die Aktion verschlungen, die staatlichen Förderhilfen konnten sich aber sehen lassen.Da sein eigener Großneffe bereits seinen Unmut über lange Ansprachen kundtat, beschränkte sich Landrat Richard Reisinger auf den Wunsch nach "unbeschwertem Spielen und Lernen". Architekt Wolfgang Schultes betonte vor allem die kurze Umbauphase von gerade einmal einem halben Jahr und wies noch auf einige Kniffe wie etwa die "schiefe Ebene" im Verbindungsgang hin.Der obligatorische Segen kam aus der direkten Umgebung: Bevor Pfarrer Johann Zeltsperger die Räumlichkeiten weihte, brachte er noch seine Vorfreude auf den fröhlichen Lärm der jungen Nachbarn zum Ausdruck. Dann war es aber überstanden mit dem offiziellen Teil, und die neuen Krippenräume konnten ausgiebig erkundet werden.