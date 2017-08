Vermischtes Edelsfeld

01.08.2017

12

0 01.08.201712

Der heilige Berg von Niederärndt rief, und Besucherströme gingen am Montag noch einmal in Scharen von Edelsfeld hinauf. So einen Ansturm zu einer Noukirwa gab es selten.

Niederärndt. Die Gäste erwartete ein besonderer Höhepunkt: Die Mädchen und Buben, die heuer aus dem Kindergarten in die Schule wechseln, legten ein flotte Sohle aufs Parkett und sangen aus freudigen Kehlen Kirwalieder.Mit den etwas älteren Vorbildern zog der Nachwuchs zum Tanzboden. Mangels Personal waren auch reine Mädchenpaare dabei, denn Jungs waren in der Minderheit. Die Dirndln eine Pracht, die Haare der Moila mit Blumen geschmückt und die Burschen in Lederhosen - ein tolles Bild.Voller Stolz wurde, teils mit ernster Miene, der Blumenstrauß bei den Tanzdarbietungen von Hand zu Hand gereicht. Das Lied "Hans bleib dou" galt sicherlich auch dem Musikus Hans Pirner aus Bernricht. Nach weiteren Tänzen und Liedern erklang schon fast die Hymne "Schu, Schu, die Schule geht bald los" mit voller Freude. Der Stolz war auch der Kindergartenleiterin und den Erzieherinnen anzumerken.Plötzlich rasselte der Wecker: das Mädelpaar Shania Plotts und Alexandra Berger waren ganz erstaunt, dass sie das Oberkirwapaar 2017 bei den Kindern sind. Ein Halstuch und ein Krügerl gab's für das Oberkirwapaar, Lebkuchenherzen und eine Riesenbreze waren die Preise für alle Moila und Boum.Bei der Musik der Sayonaraz und der Tombola neigte sich die Bergkirchweih dem Ende zu. Die Verantwortlichen resümierten, dass das volle Zelt mit dem "riesigen Freiraum am Berg" immer mehr Besucher anlockt. Mittlerweile gehört die Veranstaltung in Niederärndt zu den größte Kirwan im Umkreis.Die Zufriedenheit war allen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Edelsfeld, der Niederärndter Dorfbevölkerung und den Kirwapaaren anzusehen. Der Kirwabaum von Rainer Gnahn aus Niederärndt gestiftet, zeugt nun bis zur Allerweltskirwa von diesem großartigen Ereignis.