Vermischtes Edelsfeld

29.01.2018

0 29.01.2018

Ein bunter, abwechslungsreicher Programm-Mix bescherte dem Familiennachmittag der katholischen Pfarrei St. Stephanus ein volles Haus. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Winter begrüßte besonders Pater Robert Havens von den Legionären Christi (LC). Er arbeitet in Lateinamerika und Afrika für eine soziale und nachhaltige Glaubensweitergabe.

Regelmäßig besucht Pater Robert seine Freunde in Deutschland, berichtet von seinen Erfahrungen mit den Projekten vor Ort und stellt neue Pläne vor. In der Pfarrei ist er inzwischen kein Unbekannter mehr. Auch diesmal warb er in einem beeindruckenden Vortrag um Unterstützung nach dem schweren Erdbeben in Mexiko im September 2017. Viele Städte seien verwüstet, Tausende obdachlos geworden und viele Menschen ums Leben gekommen. Den Erlös des Nachmittags wird für die Arbeit von Pater Robert bereitgestellt, versicherte die Vorsitzende.Dass das Angebot für alle in der Region - besonders aber für junge Menschen - überaus interessant und vielfältig ist, darauf machten Petra Röhlinger und Johannes Trummer aufmerksam. Als Erstes gab es einen Bericht über den Marsch für das Leben in Berlin (nächster Termin voraussichtlich am Samstag, 22. September). Möglichkeiten, den persönlichen Glauben zu vertiefen, biete die Jugendvigil der Schulschwestern Auerbach (Samstag, 17. Februar, in der Kirche des Mutterhauses), und die Zusammenkunft Praise 'n' Chill (Sonntag, 4. März, 16.30 Uhr, Pfarrzentrum Edelsfeld).Unterhaltsam gestaltete sich das Programmangebot der Kindergruppe. Kurz und witzig präsentierten sie ihre Sketche, zum Beispiel im Büroalltag und am Grillstand. Für die Beilage zum Kaffee sorgte der Pfarrgemeinderat mit einem abwechslungsreichen Kuchenbüfett und herzhaft belegten Semmeln."Wer kennt Bayern?" war ein kniffliges Quiz überschrieben. Dass ein "Gscheidhaferl" in Bayern weder ein "länglicher Kochtopf", noch ein "Dorfpolizist" oder eine "Kinderportion" ist, sondern ein "Besserwisser", wussten noch alle. Aber dass der Titel des höchsten Gebäudes im Freistaat Bayern 2017 nicht dem Heizkraftwerk Süd München, dem Regensburger Dom und dem Olympiaturm München gebührte, sondern dem Fernmeldeturm Nürnberg, überraschte manche doch. 18 Fragen, jeweils mit vier Antwortmöglichkeiten, lösten angeregte Diskussionen aus.Bayerisch waren natürlich auch die Preise. Franziska Weiß freute sich über Weißwürste mit süßem Senf und Semmeln, Hedwig Trummer über Bauernseufzer und Irmgard Vogl über eine Maß Blaustopsel, ein Spezialbier der Brauerei Heldrich in Edelsfeld. Als Trostpreis gab es für jeden ein Bayrisch-Blockmalz-Hustenbonbon. Die Abschlussworte sprach Pfarrer Hans Zeltsperger: "Ich danke dem Pfarrgemeinderat für diesen gelungenen Nachmittag, Ihnen für Ihren Besuch und wünsche allen eine gesegnete Zeit."