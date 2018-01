Seit dem Jahreswechsel sind die First Responder in Edelsfeld dienstbereit

03.01.2018

Pünktlich zum Start ins Jahr 2018 treten sie ihren Dienst an: In Edelsfeld sind elf junge Frauen und Männer als First Responder aktiv. Bestens ausgebildet, stehen sie den Gemeindebürgern bei akuten Erkrankungen und Unfällen zur Seite.

Die First Responder überbrücken in Notfällen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Denn die ersten Minuten können entscheidend sein. Die ausgebildeten Ersthelfer wohnen in der Gemeinde Edelsfeld. Sie können somit schnell und professionell reagieren. Über die Notrufnummer 112 werden die Helfer verständigt und zum Einsatzort geschickt.Voller Freude begrüßte Bürgermeister Hans-Jürgen Strehl die First-Responder-Truppe am Neujahrstag vor dem Rathaus. Elf junge Menschen stehen werktäglich von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sowie an Wochenenden oder Feiertagen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Der Dienst kostet die Patienten kein Geld, denn die Helfer leisten ihn in ihrer Freizeit. Das gilt auch für Aus- und Fortbildungen.Begonnen hat es mit dem Vorstellen des Projektes im Gemeinderat und den vier Feuerwehren im Dezember 2016. Manfred Rupprecht war der Motor hinter dieser Initiative und bei ihrer Umsetzung. Er aktivierte eine Mannschaft, steuerte die Ausbildung und organisierte den Sachbedarf. Er kümmerte sich um die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs und der notwendigen Ausrüstungsgegenstände.Mit Manfred Rupprecht wechseln sich Sandra Schuster, Stefan Merkl, Johannes Trummer, Benedikt Trummert, Oliver Iwanek, Anja Iwanek, Sonja Gnahn, Ingo Schuster, Sabrina Winter und Jörg Pscherer seit dem Jahreswechsel beim Bereitschaftsdienst ab. Ihre Aus- oder Fortbildung haben sie beim Arbeiter-Samariterbund (ASB) Jura in Velden absolviert. Alle haben als Mindeststandard die Sanitäter-Ausbildung mit 80 Stunden Unterricht und einer Prüfung vorzuweisen. Einen Erste-Hilfe-Rucksack, Sauerstoff und einen Defibrillator haben sie im Einsatz immer dabei. Sie benutzen ein Feuerwehrauto - bei Bedarf mit Sonderrechten - und Funk. Die Feuerwehr Edelsfeld ist der Träger der First-Responder-Truppe; die anderen drei Wehren in der Gemeinde beteiligen sich.Bei allem Idealismus geht es natürlich nicht ganz ohne finanzielle Mittel. Ein Jahr lang wurde für die Ausstattung gesammelt. Weitere Spenden werden über die Gemeinde gerne angenommen, da die Ausrüstung auf einem aktuellen Stand sein muss.