Seit Jahrzehnten im Dienst am Nächsten

Vermischtes Edelsfeld

02.07.2017

02.07.2017

Amberg-Sulzbach. Großer Bahnhof für vier langjährige Feuerwehrmänner aus der Gemeinde Edelsfeld: Während eines Ehrenabends in Högen bekamen sie die staatlichen Ehrenzeichen in Silber und Gold für 25 beziehungsweise 40 Jahre aktiven Dienst verliehen. Landrat Richard Reisinger überreichte das Ehrenzeichen in Gold an Gerhard Rubenbauer und Erich Zagel (beide Feuerwehr Steinling) sowie Horst Regler (Feuerwehr Edelsfeld) für 40 Jahre Treue. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ging an Robert Schwabe (Feuerwehr Edelsfeld). Gleichzeitig dankten Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß den Männern für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft. Glückwünsche zur hohen Auszeichnung kamen auch von den Führungskräften beider Feuerwehren. Bild: Christine Hollederer