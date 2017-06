Vermischtes Edelsfeld

06.06.2017

Stoff für ihr Sommerfest fanden der Kindergarten und die Krippe in den vier Elementen Luft, Erde, Wasser und Feuer. Bei Sonnenschein zeigten die Kleinen, was ihnen dazu alles einfällt.

Nach der Begrüßung durch Leiterin Sonja Winter widmete sich die Kinderkrippe in einem Tüchertanz dem Element Luft. "Unsere wunderschöne Erde" erklang es danach von den Midis.Den Höhepunkt der Darstellungen markierte das Theaterstück "Eins, zwei, drei und vier Elemente". Mit der Hintergrundmusik der Vorschulkinder "Boomwhackers" stellten die Erdzwerge, nachdem sie ausgeschlafen hatten, voller Freude fest: "Was haben wir für eine herrlich matschige, warme Erde!"Die Luftfeen Luftia, Huija und Windia sind federleicht, manchmal auch übermütig und stürmisch. Das spüren dann selbst die Windräder am Hahnenkamm. Nymphen machten sich einen Spaß daraus, zu schwimmen, zu tauchen oder Wasser in Richtung der Zuschauer zu spritzen. Aqualinchen, Ariella und Tropfi sind überall dort, wo es Wasser gibt - auch in unseren Lebensmitteln. Bei den Flämmchen Funki, Lichtchen und Warmtinchen ging es um Hitze, Energie und Sonne.Jedes Element versuchte, sich in Szene zu setzen und zu behaupten. Das artete fast in einen Streit aus. Doch Blümchen versöhnte sie wieder, denn sie werden alle gebraucht zum Leben.Die Vorschulkinder beendeten die Aufführungen an diesem heißen Nachmittag mit einem Gedicht und dem Lied der vier Elemente. Die vielen Mamas, Papas, Opas, Omas und so weiter wurden vom Elternbeirat anschließend umfangreich bewirtet. Eine lange Schlange bildete sich vor Kaffee und Kuchen, am Grill und den kühlen Getränken.