Spende an die First Responder

Vermischtes Edelsfeld

18.07.2017

Helfer vor Ort oder First Responder - diese Begriffe sind in Edelsfeld nicht mehr unbekannt. Beim Hahnenkammlauf waren zwei Vertreter vor Ort, mussten aber zum Glück nicht eingreifen. Inzwischen nahm in der Gemeinde aufgrund des Spendenaufkommens die Ausstattung dieser Ehrenamtlichen konkrete Formen an. Die Ausbildung der Helfer ist zwar noch nicht abgeschlossen, doch die Einsatzfähigkeit teilweise gegeben. So beschlossen die Verantwortlichen des FC Edelsfeld, dass von jeder Anmeldegebühr zum Hahnenkammlauf ein Euro an die Gruppe gehen soll. Der Betrag ist auf 300 Euro aufgerundet worden.