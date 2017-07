Vermischtes Edelsfeld

27.07.2017

Auch der Sportkegelclub Fortuna Edelsfeld unterstützt die Gründung einer First-Responder-Gruppe in der Gemeinde. In Zeiten, in denen offensichtlich immer mehr Gaffer mit laufenden Smartphones an Unfallorten einfach so vorbeifahren, ist die Initiative von Manfred Rupprecht für eine Ergänzung der Rettungskette nicht hoch genug zu würdigen.

Dabei reicht die Hilfestellung der "zuerst Antwortenden" von einer einfachen Beruhigung bis hin zur erweiterten Ersten Hilfe für Unfallopfer bis zum Eintreffen von Rettungskräften. Die Spende in Höhe von 250 Euro ist sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein, war für die Sportkegler in ihrem 40. Jubiläumsjahr aber ein wichtiges Anliegen, zumal Manfreds Bruder Florian Mitglied des SKC Fortuna 1977 Edelsfeld ist.Zu wünschen bleibt, dass die Gruppe ausreichende Mittel für ihre erforderlichen Ausbildungen, Ausrüstung und ein Einsatzfahrzeug zusammentragen kann.