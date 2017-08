Umweltfreundlichstes Trainingsareal der amerikanischen Streitkräfte weltweit

Vermischtes Edelsfeld

Mit dem Truppenübungsplatz Hohenfels hatte sich der Siedlerbund Edelsfeld ein interessantes Ziel für seine Tagesfahrt ausgesucht. Reiseleiter Philipp Kollbrand, Revierförster in Ransbach, wusste viel über die Geschichte und die heutige Nutzung zu erzählen. Trotz der intensiven Nutzung sei ein wahres Naturparadies entstanden. "Die Zusammenarbeit von Bundesforst und US Army klappt vorzüglich", betonte er. Der Standort sei das umweltfreundlichste Trainingsareal der amerikanischen Streitkräfte weltweit. Dazu komme das Bemühen, Gebäude in ehemaligen Ortschaften zu sichern und für die Nachwelt zu erhalten. Seit 1989 wird nicht mehr scharf geschossen. Die Edelsfelder Gruppe besuchte Lutzmannstein und sah Übungsdörfer, in denen der Häuserkampf mit Statisten geprobt wird. Höhepunkt war der schweißtreibende Aufstieg zu den Ruinen der Hohenburg, der mit einem herrlichen Rundblick belohnt wurde. Nach der Brotzeit in Dietldorf ging die Fahrt über Emhof zurück in den Übungsplatz. Schafherden säumten den Weg, und auch Rotwild ließ sich blicken. Bild: exb