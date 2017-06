Vermischtes Edelsfeld

07.06.2017

2

0 07.06.2017

1992 bekannte ein Dutzend Konfirmanden in der evangelischen Stephanuskirche ihren Glauben und empfingen den Segen. 25 Jahre später trafen sich jetzt sieben von ihnen wieder, um ihr silbernes Jubiläum zu begehen.

Pfarrerin Ulla Knauer erinnerte an die Jahreslosung von 1992, ein Trostwort Jesu aus dem Johannesevangelium: "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden." (Joh 16,33). In 25 Jahren sei viel passiert. Die Jugendlichen von damals sind erwachsen geworden, haben einen Beruf gefunden und eine Familie gegründet. Mit den Ängsten, die Jesus anspricht, nehme er das Leben jedes Einzelnen ernst. Jeder kennt Sorgen und Nöte, Krankheiten oder Schicksale: "Unser Glück ist, dass Gott immer dabei bleibt, sich nicht entfernt."Folgende Silberkonfirmanden feierten: Anita Luber, Martina Pirner, Andrea Schobel, Udo Haas, Mario Heldrich, Gerd Herbst und Dominik Winter.