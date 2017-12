Vermischtes Edelsfeld

27.12.2017

Der Zweckverband zur Wasserversorgung Edelsfeld befasste sich in seiner Sitzung mit einem Vertrag in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag, der Kubus Kommunalberatung und Service GmbH für die kommunale Strombeschaffung. Konkret ging es um eine Bündelausschreibung für die Lieferjahre 2020 bis 2022.

Der Zweckverband ist frei in seiner Entscheidung, ob Normalstrom oder Ökostrom (mit oder ohne Neuanlagenquote) ausgeschrieben werden soll. Der einstimmige Beschluss des Gremiums lautete: 100 Prozent Ökostrom ohne Neuanlagenquote.Die örtliche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2016 ergab keine Beanstandungen. Die im Haushaltsjahr 2016 angefallenen überplanmäßigen Ausgaben, sogenannte Haushaltsüberschreitungen, wurden diskutiert und nachträglich genehmigt. Danach wurde die Jahresrechnung einstimmig angenommen.Bei Förderungen sind auch Maßnahmen für die Sanierung bestehender Trinkwasserspeicher bis 2019 mit 70 Prozent der Ausgaben (max. 250 Euro pro angeschlossenem Einwohner) förderfähig. Jedoch können derartige Maßnahmen nur gefördert werden, wenn die Planung vor Auftragsvergabe vom Wasserwirtschaftsamt baufachlich auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft wurde, informierte der Vorsitzende Hans-Jürgen Strehl.Wasserwart Hans Krauß erläutert dem Gremium, dass seit längerem eine Sanierung bei der Bodenbeschichtung des Hochbehälters in Bernricht erforderlich ist, da sich diese immer wieder ablöst. Dieser Hinweis ist auch im Prüfbericht des Wasserwirtschaftsamtes mit vermerkt. Die Verbandsräte waren sich einig, dass bei dieser Maßnahme geprüft werden soll, ob weitere dringend erforderliche Sanierungen und Reparaturen anstehen.Für die Beschichtung des Hochbehälters Bernricht werden die Kosten auf 68 580 Euro und für die optionale Nachrüstung der Belüftung durch eine zentrale Filteranlage in Form eines geschlossenen Belüftungssystems auf 33 900 Euro taxiert. Dazu könnten noch Zahlungen fürs Sandstrahlen kommen. Hier ist ebenfalls der hermetische Abschluss der Kammern eingerechnet. Die Verbandsversammlung fasste den Grundsatzbeschluss, dass diese Maßnahme umgesetzt und entsprechende Vorarbeiten geleisteten werden soll.Aufgrund der Förderung für den Wasserleitungsbau Weißenberg-Riglashof ist der Zweckverband verpflichtet, an einem Benchmarking teilzunehmen. Hier erfolgt ein Kennzahlenvergleich von vergleichbaren Wasserversorgern in Bezug auf Effizienz und Qualität, was jedoch keine Kosten bedeutet. Es ist lediglich das System mit Kennzahlen und Daten zu füllen, was mit einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand verbunden ist, so hieß es.Durch die Gemeinde Edelsfeld wurde ein Geoinformationssystem angeschafft. Hier sollen die vorliegenden Wasserleitungsdaten und die Daten aus der aktuellen Vermessung eingepflegt werden.