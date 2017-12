Wirtschaft Edelsfeld

28.12.2017

8

0 28.12.2017

Edelsfeld/Sulzbach-Rosenberg. 120 Jahre fühlt sich die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg für ihre Mitglieder verantwortlich. 32 Leute halten nun schon 60 beziehungsweise 50 Jahre der Bank die Treue.

Die Geehrten 60 Jahre: Gebhard Kollbrand, Königstein, Michael Rösel, Sulzbach-Rosenberg



50 Jahre: Georg Brunner, Bruno Hafner, Ernst Melchner, Georg Pilhofer, Rosa Renner , alle Hirschbach;



Erwin Gradl , Amberg; Leonhard Grötsch, Ulrich Oberleiter, Ernst Übler , alle Birgland;



Johann Kreussel, Michael Neumüller , alle Neukirchen;



Hans Melchner, Hans Pesold, Friedrich Pilhofer, Eleonore Stümpfl, Alfred Weidner , alle Edelsfeld;



Reinhold Mirche, Erich Moeckl, Johann Sperber, Hans Völlger, Georg Wiesmet , alle Sulzbach-Rosenberg.



Hermann Dotzler, Karl Erras, Alfons Ertl, Johann Fersch, Hermann Graf, Josef Huber, Jakob Rubenbauer, Siegfried Ströhl, Richard Trösch, alle Hahnbach. (gru)

Deshalb stand eine Ehrung für diese Mitglieder an. Viele waren diesmal nach Edelsfeld ins Café Heldrich gekommen, um ihre langjährige Verbundenheit zu bestätigen. Die Vorstände Martin Sachsenhauser und Erich Übler mit Bereichsleiter Hans Hiltl gaben einen Rückblick auf die vergangenen Zeiten. Viele Veränderungen wurden gelebt und mitgetragen, hieß es. "Es gab nicht immer nur rosige Zeiten, sondern die Genossenschaftsbanken mussten ihren Mann stehen, mit Blick auf viele Konkurrenten. Doch jede Zeit hat ihre Herausforderungen, die es zu meistern gilt", so Sachenhauser. Die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg ist die größte Genossenschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach mit 9200 Mitgliedern, davon eben schon 32 langjährige und treue Kunden. "Dies geht auch nur, wenn die Menschen sich für die Genossenschaft interessieren."Was einer nicht schafft, schaffen viele", so Erich Übler bei seiner Ansprache. 85 Mitarbeiter mit derzeit fünf Auszubildenden betreiben mit den Vorständen sechs Geschäftsstellen. 2018 wird die Raiffeisenbank 200 Jahre alt.