Auf den Spuren von Rittern, Bauern und Lutheranern

Freizeit Ensdorf

06.11.2017

11

0 06.11.201711

Gäste und Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Ensdorf besuchten die Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" in Coburg. Das Leben am Vorabend der Reformation, mit seinen strengen Standesschranken, mit seinem Menschen- und Gottesbild wurde von den zwei Führerinnen der knapp 40 Teilnehmer (Bild) ebenso anschaulich dargestellt, wie das Ablasswesen und andere Anlässe für die Reformation, die Auswirkungen der Veröffentlichung seiner Thesen auf Luthers Leben selbst und die religiösen und politischen Umwälzungen danach. Auch der wechselvollen Geschichte Ambergs in diesen unruhigen Zeiten ist ein Teil der Ausstellung gewidmet. Dort war unter anderem der "Amberger Liedertisch" zu bestaunen, der an die Zeit erinnert, als der Pfälzer Kurfürst - getreu dem Motto cuius regio eius religio - den Calvinismus durchzusetzen versuchte, weshalb die protestantischen Ratsherren vor ihren Versammlungen aus Protest die auf dem Tisch eingeätzten evangelischen Kirchenlieder sangen. Der Tag fand in einer Brauereiwirtschaft seinen Ausklang. Bild: abl