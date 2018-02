Freizeit Ensdorf

13.02.2018

Im Schützenheim ist beim Kappenabend der SG Edelweiß der Bär los. Flower-Power-Girls, blau-weiß und rotgetupfte Mäuschen, Teufelchen, Scheichs und Muskelprotze tummeln sich neben anderen fantasievollen Masken. Aus der Konserve prasseln Faschingsschlager "so richtig quer durch den Gemüsegarten".

Wolfsbach. Da lockte auch die "Barbara, auf der Bruck trara" die Tanzwütigen aufs Parkett - und selbst der Alte Holzmichel kam vorbei, denn: "Er lebt noch!" Dann ein Tusch: Jugendleiter Mathias Graf gab die Gewinner beim Faschingsschießen bekannt. 31 Aktive hätten daran teilgenommen, verkündete er. Auf Serie Glück gab es für die acht Besten Sachpreise, Lisa Singer belegte mit einem 44,2-Teiler Platz eins vor Andreas Graf (88,5) und Christina Drick (92,7). Bei Serie Meister, hier wurden bis Platz acht Geldpreise vergeben, erreichte Marvin Thomas mit 47,1 Ringen Platz eins vor Mathias Graf (46,6) und Andreas Graf (45,8).Ihren Heimvorteil brauchten die Wolfsbacher Vilstal-Stompers - bei diesem Kappenabend natürlich kostümiert - nicht auszuspielen. Die Mädels wirbelten übers knappe Parkett und zeigten vier Tänze. Den tosenden Beifall hatten sie sich redlich hinterher verdient. Höhepunkt des Abends aber war selbstredend die Kür des Faschingsprinzenpaares der Schützengesellschaft.Auf verdeckte Scheiben, so Schützenmeister Heiner Graf, wurde dazu geschossen, die Faschingsscheibe habe Andreas Graf spendiert. Mit Krönchen und Knackwurstkette dekorierte Schützenmeister Graf zur Prinzessin Christiana Drick, die mit einem 215,2-Teiler den besten Schuss auf das verdeckte Blattl abgab und so auch die Faschingsscheibe überreicht bekam. Kerstin Eck (273,3) und Renate Marschall (356,5) werden ihr als Zofen zur Seite stehen.Mit Krone, Knackwurstkette und Riesenbreze als Zepter wurde mit einem 555,5-Teiler Andreas Graf zum Prinzen gekürt. Thomas Marvin (607,8) und Patrik Marschall (702,3) stehen ihm als Hofnarren zur Seite. Weiter ging das bunte Treiben. Manch einer vom wilden Tanz Erschöpfte wich da schon nach oben in die Bar aus, um sich zu stärken und für die Maskenprämierung gewappnet zu sein.