Erlös des Dorffests in Hofstetten ist für Anschaffung einer Kehrmaschine gedacht

Freizeit Ensdorf

17.08.2017

3

0 17.08.2017

Hofstetten. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen feierte die Dorfgemeinschaft Hofstetten ihr Dorffest. Schon Tage zuvor liefen die Vorbereitungen. Und so zelebrierte am Feiertag Mariä Himmelfahrt Pfarrer Georg Kopic vom Kloster Ensdorf den feierlichen Gottesdienst mit zahlreichen Gläubigen in der Martinskirche. Alles war für den gemeinsamen Frühschoppen danach unter der Dorflinde vorbereitet - für alle Fälle auch ein geräumiges Zelt.

So aber sorgten Zelt und Linde für Schatten. Die Hofstettener mit ihren Gästen ließen sich Getränke, Spanferkelbraten mit Knödeln und Salaten oder Steaks und Bratwürste schmecken. Nachmittags und am Abend sorgten die Übler-Buam aus Wolfsbach - Moritz mit der Quetschn, Lois mit dem Cajon und Marvo mit seiner Gitarre - mit Musik und Gesang für Stimmung. Kuchen, Torten und Küchel waren zum Kaffee der Renner, für Kinder eine Hüpfburg der große Hit.Noch lange saßen viele Gäste aus Ensdorf, Ebermannsdorf und anderen Ortschaften, aber auch viele Radler, beisammen, um mitzufeiern. Agnes Graf, Sprecherin der Dorfgemeinschaft, aber verwies auf den T-Shirt-Aufdruck der Helfer "Mir kehrn zam! Hofstetten". Sie betonte "dass der Erlös für die Anschaffung einer Kehrmaschine für unseren Ort gedacht ist".