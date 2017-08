Freizeit Ensdorf

17.08.2017

3

0 17.08.2017

Im Werkraum der Mittelschule war einiges für sieben Buben und zwei Mädchen, die jüngsten gerade sieben Jahre alt, geboten. Der SPD-Ortsverein hatte eingeladen, um im Ferienprogramm unter Anleitung von Werklehrer Hans Ram eine Schatzkiste zu bauen. Die Kinder waren bei dem nicht gerade einfachen Zusammenbau gefordert. So mussten Boden und Deckel aus zehn Millimeter starkem Pappelholz, zwei Seitenteile und die Stirnseiten mit der Stichsäge auf die passenden Maße gebracht werden. Dabei verwendeten die Kleinen zum Abmessen und Anzeichnen den Schreinerwinkel, zum Festspannen des Holzes die Schraubzwinge. Damit "die Bretter gerade und winklig werden", wie Ram unterstrich.

Anschließend war die Aussparung für den Alarmgeber in einer Stirnplatte anzuzeichnen und auszusägen. Und es galt, den Flachstecker an den Alarmgeber anzulöten. Hans Ram und Moritz Übler standen bereit, um unterstützend einzugreifen.Das Kabel der Batterie musste ebenfalls an den Flachstecker gelötet, der Schalter in den vorbereiteten Blechwinkel eingebaut werden. Nun hieß es, nach Abmessen und Anzeichnen der Bohrung und Vorbohren der Löcher die Schatzkiste zusammenzuschrauben. Nach Anbringen der Scharniere wurde der Schließmechanismus eingebaut. Schon beim ersten Versuch entstand beim Aufstecken der Batteriekontakte bei geöffnetem Truhendeckel ein Höllenlärm. Die Kinder zogen begeistert mit ihren Schatzkisten nach Hause.