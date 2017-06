Freizeit Ensdorf

22.06.2017

17

0 22.06.201717

Alle seine Geräte gleichzeitig anschalten - das wäre ein toller Anblick. Aber sicher nicht lang: 30 Flipperkästen, das überfordert die Stromleitung in Günter Kokotts Garagen. Der Ensdorfer selbst ist da härter im Nehmen: Er kann mit 13 Kugeln gleichzeitig flippern.

Damals in Amberg

Neue willkommen Neuzugänge sind Flipper-Sammler Günter Kokott immer willkommen: Das gilt für mögliche Ergänzungen für seinen Geräte-Fundus ("Falls noch einer ein Gerät im Keller hat") ebenso wie für Interessenten, die einmal zum Mitspielen vorbeikommen wollen. "Wir können schon noch ein paar Leute brauchen", sagt Kokott. Kontakt mit ihm aufnehmen kann man per E-Mail (guenterkokott@aol.com). (eik)

13 Kugeln auf einmal im Spiel halten, das schafft aber auch ein geübter Spieler wie Günter Kokott nur kurz. Doch es reicht, um Flipper-Laien applaudieren zu lassen. Wobei die ohnehin aus dem Staunen nicht herauskommen: 30 Flipperkästen besitzt der 53-Jährige Wahl-Ensdorfer. Morgen kommt noch einer dazu. "Aber da weiß ich noch nicht, wo ich den hinstelle."Günter Kokott ist ein begeisterter Flipper-Sammler. Vor allem aber ist er ein leidenschaftlicher Flipper-Spieler. Deshalb sind seine Geräte auch alle spielbereit: Nur kaufen und hinstellen, wie es manch anderer Experte tut, wäre ihm zu langweilig. Es muss sich schon was rühren. Tut es auch. Wenn der 53-Jährige den Schalter umlegt, wird es laut: Es blinkt und scheppert, rattert, heult, wenn er die kleine silberfarbene Metallkugel mit dem Federknopf ins Spiel katapultiert und mit Knopfdruck auf die beiden "Flipper-Finger" rechts und links am Kasten möglichst lang am Laufen hält.Als Teenager hat er "jedes Fünf-Mark-Stück" in den Flipper der Amberger Bahnhofgaststätte gesteckt, erzählt er lachend vom Beginn seiner Leidenschaft. Damals stand dort ein "Rolling Stones". Jeder Kasten hat ein Thema. Und Günther Kokott hat inzwischen längst seinen eigenen "Stones". Der war "eine Ruine", als er ihn bekam. Doch Kokott ist nicht nur Spieler und Sammler - er ist auch ein Tüftler und Schrauber. Und wenn er selbst nicht mehr weiterkommt, hat er Helfer, die noch ein bisschen mehr Ahnung von der Technik haben. Einer davon ist Sebastian, sein Ziehsohn. Der heute 25-jährige Riedener fand Flippern eigentlich blöd, er spielte lieber mit X-Box und Playstation. "Bis er's mal ausprobiert hat", sagt Kokott. Seitdem liegt die Playstation in der Ecke. Und Sebastian hilft Kokott nicht nur beim Reparieren, sondern ist auch der Beste der Vierer-Runde, die sich regelmäßig bei Kokott zum Flippern trifft.2008 hat der gebürtige Sulzbach-Rosenberger, der heute einen Autohandel in Ensdorf betreibt, seine Frau Maria kennengelernt. Nachdem die beiden geheiratet und gebaut hatten, meinte Kokott, jetzt sei doch eigentlich genug Platz für einen eigenen Flipper. "Mach doch", ermunterte ihn seine Frau, die seine Leidenschaft nicht teilt, aber Verständnis dafür hat.- "Und wie's der Zufall so will, war genau an diesem Tag einer in der Amberger Zeitung inseriert". Kein besonders gutes Gerät. Aber das wusste Kokott damals noch nicht.Es blieb nicht dabei. "Einer ist einsam", sagt der 52-Jährige und lacht. So hatte er bald zwei, dann drei, dann fünf Kästen. Inzwischen sind es 30, verteilt auf drei Garagen, durch Türen miteinander verbunden. Eigentlich ist der Platz damit ausgereizt. Obwohl: "Ich könnte vielleicht noch zwei ein bisschen zusammenrutschen, dann passt schon noch einer rein. Und dann gehen auch noch zwei. Irgendwie geht's immer. Man muss nur wollen." Aber prinzipiell gilt: Wenn jetzt noch ein Neuzugang kommt, dann muss ein anderes Gerät weichen. "Das ist wie bei einem Auto: Irgendwann willst du einfach was Neues." Der "Pac-Man" ist so ein Kandidat. Er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und kann mit anderen Exemplaren auch technisch nicht mehr mithalten.Mit dem "Apollo 13" zum Beispiel: Das ist das Gerät, das besonders gute Spieler mit einem Bonus-Durchgang mit 13 Kugeln gleichzeitig belohnt. Dann gibt's da noch den "Rescue 911", in dem ein Plastik-Hubschrauber kreist und die Kugel durch die Luft transportiert. Kokotts absoluter Liebling aber ist "Dr. Dude". Warum? "Das weiß ich eigentlich gar nicht. Der ist einfach faszinierend zu spielen. Und es ist das Gerät, bei dem ich die Mission genau raus hab'." Klar, dass der 52-Jährige hier auch der unangefochtene Punkte-Champion ist. Außerhalb seiner Freundes-Runde geht er übrigens nicht auf High-Score-Jagd. Obwohl es auch beim Flippern richtige Ligenspiele gibt. Und sogar einen Weltmeister. Aber das ist nichts für Kokott. Ihm geht's um den Spaß: "Von Profi-Spielern halte ich mich fern. Ich spiele aus Leidenschaft."Gut möglich, dass er die größte private Flipper-Sammlung in der Oberpfalz hat. Vor allem, weil seine Schätze alle spielbereit sind. "Die Dinger müssen laufen", sagt er. Er interessiert sich nur für Modelle aus den 1980er- und 90er-Jahren. Die neuen, mit ausgefeilter LED-Technik, und auch die ganz alten, mit Walzenzählwerk, sind nicht sein Ding. Aus den Wirtshäusern sind sie längst verschwunden. Deshalb findet Kokott seine Schätze meistens per Internet. Nach manchen hat er ganz gezielt gesucht, etwa nach dem "Harley Davidson". Der vibriert - und klingt dabei fast wie das legendäre Motorrad.