Pater Andreas Kroworsch nun Ehrenmaschinist der Thamheim Fuerwehr

08.08.2017

Thanheim. Die Feuerwehr Thanheim überraschte ihr Mitglied Pater Andreas Kroworsch zu dessen Jubiläum 25 Jahre Priester, indem sie sich im voll besetzten Bus mit 50 Teilnehmern zum Jubiläumsgottesdienst zur Andreaskirche nach Nürnberg aufmachte. Nach der Ankunft zogen die Teilnehmer mit Fahnenabordnung und Angehörigen der Ensdorfer Pfarrgemeinde hinter dem Jubilar in die Kirche ein. In seiner Predigt teilte der Geistliche zunächst mit, dass er am 28. Juni 1992 in Benediktbeuern vom damaligen Bischof Manfred Müller zum Priester geweiht wurde. Er gab zu verstehen, dass es ihm sein Primizspruch besonders angetan hat: "Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten" - 1. Korintherbrief, Apostel Paulus. Das Fazit für ihn: "Der Priester ist ein Mann des Wortes." Seine erste Aufgabe sei die Mission in Ghana gewesen. In dieser Zeit habe er viel gelernt: "Sie hat mich lebenslang geprägt. Diese Erfahrungen haben mir die weiteren Stationen in Ensdorf, Augsburg und aktuell die Schutzengelgemeinde Nürnberg um einiges leichter gemacht." Am Ende machte Kroworsch deutlich, dass es mehr gebe als das diesseitige Leben mit seinem Alltag, mit seinen Freuden und Sorgen. Da komme noch etwas danach. "Wir sollten uns darauf vorbereiten, denn es dauert eine Ewigkeit." Nach der Predigt erklärte FFW-Vorsitzender Joachim Hantke die Verbundenheit zu Pater Kroworsch. Sie sei im Juni 2005, in seiner Ensdorfer Zeit, entstanden, als er die Leistungsprüfung zum Maschinisten der Feuerwehr in Thanheim mit Bravour bestanden hat. Dadurch sei er für Einsätze im Ernstfall bestens gerüstet. Hantke bescheinigte ihm, dass er sich beim anschließenden kameradschaftlichen Teil tapfer geschlagen habe - bis in die frühen Morgenstunden. Nach dem Gottesdienst in Nürnberg wurde Pater Andreas Kroworsch (vorne, Mitte) mit einer Ehrenscheibe zum ersten Ehrenmaschinisten der Feuerwehr Thanheim ernannt. Schließlich lud Vorsitzender Hantke die anwesenden Mitglieder der Schutzengelgemeinde zum Gegenbesuch in die Oberpfalz ein. Das Treffen ging zünftig beim Kindergarten- und Pfarrfest im Garten hinter der Andreaskirche weiter, mit vielen interessanten Gesprächen bei Musik und Tanz. Bild: exb