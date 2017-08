Freizeit Ensdorf

14.08.2017

14.08.2017

Kindersingen, aber auch lautes Füßestampfen war aus den Fenstern des Fürstensaals über dem Klosterhof zu hören. Vorlesen war im Ferienprogramm angesagt, und Sonja Ram hatte die Geschichte "Elefanten im Haus" von Astrid Henn für Fünf- bis Siebenjährige vorbereitet. Spannend wurde es für die Kinder, als sie die Geschichte hörten.

Und die ging so: In Fines Haus ziehen neue Nachbarn ein. Den ganzen Tag schon hört sie ein Poltern im Flur. Ob sie wohl Kinder haben? Oder Haustiere? Fine klingelt neugierig an der Nachbartür und stellt erstaunt fest: Die Neuen sind Elefanten. Zum Glück hat die Tierfamilie Kinder in Fines Alter. Nachdem das anfängliche, etwas mulmige Gefühl überwunden ist, spielen die Kinder miteinander und finden ihre neue Freundschaft ganz prima. Ganz und gar unpassend jedoch empfinden die anderen Mieter die neuen Mitbewohner. Frau Wiese seufzt: "Solche haben hier noch nie gewohnt!"Sonja Ram las gestenreich und einfühlsam. Sie zog die Kinder in ihren Bann. Die Bilder des Erzähltheaters Kamishibai und die Aufforderung zum Stampfen und Trompeten wie Elefanten taten das Übrige. Auch beim Nacherzählen waren die Kleinen eifrig. Hinterher ging es in die Pfarrbücherei, wo Gaby Hönig Kinderbücher vorstellte - wer wollte, konnte sich auch eines ausleihen.