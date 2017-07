Vollgas im Spieleparcours

Freizeit Ensdorf

13.07.2017

Einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie bot das Spielefest der DJK Ensdorf. Traditionell begann es mit einem Festgottesdienst unter der Überdachung am Sportplatz.

In seiner Predigt ging Pfarrer Hermann Sturm auf das Motto "Was wichtig ist" ein und mahnte an, sich nicht nur Zeit für die äußeren Dinge, sondern auch für die wirklichen Werte zu nehmen. Wichtig sei, "die Botschaft Jesu in unser Leben einfließen zu lassen, damit es Leib und Seele gut gehe". Musikalisch gestaltete die Musikgruppe DJK-Spezial den Gottesdienst.Im Anschluss ehrte der Verein Mitglieder für ihre langjährige Treue. Gleichzeitig hatten die Buben und Mädchen viel Spaß beim Spieleparcours, den die Leichtathletikabteilung aufgebaut hatte. Nach dem Mittagessen feierten die jüngsten DJK-Fußballer mit Rückblicken, Auszeichnungen und kleinen Spielen mit den Eltern ihren Saisonabschluss. Spannung pur herrschte beim Torwandschießen. Nachdem Linda Trager, Peter Christmann, Max Hauer, Jonas Roidl, Stefan Trager und Bastian Windisch drei Treffer erzielt hatten, musste ein Stechen entscheiden, aus dem Bastian Windisch mit erneut drei Treffern vor Jonas Roidl (2) als Sieger hervorging. Einen Golfkurs für Anfänger bot Thomas Siebert an. Beim Fußball-Tennis zeigten alle ihr Können. Für ihre interessante und spektakuläre Vorführung von Fallübungen und Trainingsmethoden erhielten die erfolgreichen DJK-Judoka viel Applaus.Mit großem Ehrgeiz beteiligten sich Kinder und Eltern bei den Wettspielen der Kinderturngruppe Spiel und Spaß. Ständig belagert waren das Riesentrampolin und die Hüpfburg. Künstlerisches Talent war am Basteltisch und beim Straßenmalen gefragt. Seinen Durst stillen konnte man mit den alkoholfreien Cocktails, die die Jugendsprecher gemixt hatten. Zum Abschluss des Festes besiegte die Bezirksligamannschaft den Kreisligisten TuS Rosenberg mit 3:0.