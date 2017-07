Freizeit Ensdorf

Die Steiermark war das Ziel des viertägigen Vereinsausflugs des Ensdorfer Wandervereins. Die Gruppe besuchte das Lipizzanergestüt Piber und erfuhr, dass die Mutterstuten das Herzstück der Zucht sind, da sie den Nachwuchs für die Wiener Hofreitschule sichern.

Am zweiten Tag fuhren die Oberpfälzer in die Landeshauptstadt Graz. Zunächst ging es in den Stadtpark, eine Oase inmitten der Stadt. Den Mittelpunkt von Graz, den Stadtkern in der Grazer Burg, markiert ein etwa 50 Zentimeter großer Pfirsichkern. Die Gruppe marschierte weiter zum Dom, zum Schlossberg und zum bekannten Uhrturm. Die Murinsel lud zum Kaffeetrinken ein. Der Nachmittag führte die Wanderfreunde auf den Grazer Hausberg, den Schöckl, der mit seiner Höhe von 1445 Meter der südlichste bedeutende Gipfel im Grazer Bergland ist.Die Ensdorfer besuchten eine Kürbiskernöl-Mühle und fuhren auf der südsteirischen Weinstraße auf schmalen, kurvigen Straßen. Mit dem Besuch der Lurgrotte in Semriach, einem fünf Kilometer langem Höhlensystem mit bizarren Sinterbildungen und gewaltigen Felsendomen. Auf der Heimreise stand noch ein Stopp in Stift Rein auf dem Programm. Dort nahm die Gruppe am Mittagsgebet der Mönche teil.