Kultur Ensdorf

02.01.2018

Weihnachten 1717 war die Kirche in Ensdorf gerade frisch geweiht. 2017 wurde ihre umfangreiche Restaurierung abgeschlossen - zur Altarweihe war, wie berichtet, sogar Diözesanbischof Rudolf Voderholzer gekommen. Insofern konnten die Gottesdienste der vergangenen Feiertage ähnlich festlich wie vor 300 Jahren bei den Benediktinermönchen gefeiert werden.

Auch der Kirchenchor durfte nach drei Jahren Pause wegen der andauernden Arbeiten erstmals wieder mit einem gut besetzten Orchester die von Pfarrer Pater Sturm zelebrierte Eucharistie mitgestalten. Schon seit dem 19. Jahrhundert wird dabei die weltberühmte Pastoralmesse in G von Karl Kempter aufgeführt. Den Modernisierern im Anschluss an das Vatikanische Konzil war es einst nicht gelungen, sie aus den Gottesdiensten zu verbannen. Ebenso versuchten damals Reformer, dem Weihnachtslied "Stille Nacht" wegen angeblich liturgischer Unzulänglichkeit keinen Raum mehr zu geben.Heute haben beide Musiken wieder einen festen Platz im Gottesdienst und in den Herzen der Menschen. In Ensdorf erklangen zusätzlich zur Pastoralmesse das "Transeamus usque Bethlehem" von Schnabel und der Choral "Ich steh an deiner Krippen hier" von Bach. Die Gläubigen bedankten sich am Ende der Aufführung spontan mit Applaus.