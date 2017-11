Kultur Ensdorf

03.11.2017

7

0 03.11.2017

Es dämmerte schon, als in der Hauskapelle des Ensdorfer Klosters die Frage gestellt wurde: "Weißt du wie viel Sternlein stehen?" Die Zuhörer in der gut gefüllten Kapelle konnten sich auf einen entspannenden Konzertabend freuen.

Das Trio aus Romy Börner (Gesang), Veronika Miller-Wabra (Harfe) und Oliver Hien (Geige, Okarina, Glockenspiel) versetzte viele in die Tage der Kindheit oder Elternzeit, in der die in Vergessenheit geratenen Abend- und Wiegenlieder auch zu Hause gesungen wurden. Aber neben den Kinderliedern waren auch internationale Volks- und Kunstlieder zu hören, die zum wertvollen Schatz unserer traditionellen deutschen Wiegenlieder gehören. Und wohl nie wurde das Kinderzimmer zu Hause von einer derart perfekten und aufeinander abgestimmten Musik erfüllt. Die Harfen-Arpeggien und -Klangteppiche waren die wohltuende Basis für Romy Börners wohldosierten Gesang und die einfühlsamen Unter- und Oberstimmen der Geige. Im Programm gaben sich Franz Schubert, Max Reger, Robert Schumann und Johannes Brahms die Hand, garniert von Volksweisen aus Deutschland, Böhmen, Russland und Irland.