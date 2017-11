Kultur Ensdorf

15.11.2017

Über 60 Interessierte nahmen im Kloster an einer Diskussion über Papst Franziskus und seinen nicht alltäglichen Regierungsstil teil, dachten über die Zukunft der Kirche nach. In seinem Grundsatzreferat ging der Regensburger Theologie-Professor Wolfgang Beinert auf die lange Geschichte der Päpste ein und betonte: "Wenn der Apostel Paulus sich mit der Ablehnung der Beschneidung nicht gegen den damaligen Papst Petrus durchgesetzt hätte, wäre das Christentum eine Minderheit, ja eine Sekte geblieben."

Mit Papst Franziskus sei ein radikaler Paradigmen-Wechsel in die Auffassung vom Papsttum gekommen. Nicht mehr so sehr die Struktur der Kirche, sondern die konkreten pastoralen Aufgaben aus dem Geist Jesu würden nun in den Vordergrund gerückt. Und so sei auch das bisher unerhörte Wort aus dem Vatikan gedrungen, dass sogar wiederverheiratete Geschiedene nach einem ehrlichen Glaubensgespräch mit einem Seelsorger wieder zur Kommunion zugelassen würden.Die evangelische Pfarrerin von Rieden, Birgit Schwalbe, wies darauf hin, dass Papst Franziskus mutig über bisherige Grenzen hinausgehe, keine Angst vor Verlust von Macht habe. "Sehr beruhigend, auch für die künftige Ökumene." Biblisch und authentisch jesuanisch, so Dr. Gottfried Claußen vom christlichen Zentrum in Amberg, wolle Papst Franziskus sein, indem er sozusagen alle verantwortlichen Seelsorger darauf hinweise, doch den Geruch der Schafe anzunehmen. Wenn sie wirklich heute aus dem Geist Jesu leben wollten. Viele weitere Teilnehmer brachten noch Vorschläge und Ideen ein. Pater Lindner wies darauf hin, "dass Papst Franziskus offenbar die Welt der Jugend trifft".