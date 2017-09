Kultur Ensdorf

20.09.2017

Ziel von Musica e vita, dem Verein mit Sitz im Kloster Ensdorf, ist es, das neue geistliche Lied (NGL) zu fördern, weil er Musik als eine wichtige Sprache des Glaubens versteht. Sein NGL-Total-Wochenende ist in Insider-Kreisen als Fortbildungsinstitution bekannt. Diesmal sorgte die Jugendkirche "effata" aus Münster in Westfalen für Inspiration, Austausch und jede Menge neue Lieder. Anselm Thissen und Katja Orthues brachten mit erfahrenen Sessionmusikern Beispiele auf die Bühne. In Workshops erarbeiteten die Gäste aus dem Norden ihre Lieder mit den Teilnehmern. Zudem gab es Rhythmus-Workshops und Gelegenheit zur Einzelstimmbildung. Musik begeistert in den Gottesdiensten mit "effata". Davon konnte sich auch der neue Jugendpfarrer der Diözese Regensburg, Christian Kalis, überzeugen - sein erster Einsatz in der neuen Aufgabe. Den Abschluss des Tages bildete die offene Bühne mit vielen kreativen Beiträgen der Teilnehmer.