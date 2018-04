Kultur Ensdorf

Natürlich nimmt der Wahnsinn seinen Lauf - zur Freude der Zuschauer. Die sehen am Samstag, 14. April, um 19 Uhr im Theatersaal im Haus der Begegnung "Kein Theater ohne Vater", eine Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling. Die Pfadfinder St. Georg proben dafür seit Wochen mit viel Power unter der Regie von Herbert Scharl.

Die Laienschauspieler nehmen ihr Publikum mit in eine chaotische Wohngemeinschaft, in der Mark sein Leben genießt: Er träumt von einer Schauspielerkarriere. Seine Eltern glauben, dass er Jura studiert. Mit der dynamischen Bankangestellten Andrea, Lebenskünstler Ingo und dem sozial engagierten Mirko wohnt er unter einem Dach. Eines Tages steht Marks Vater nach einer Ehekrise vor der Tür und will sich einquartieren. Wie das weiter- und auch ausgeht, wird aber erst bei den Aufführungen verraten. Die Akteure versprechen aber in jedem Fall einen amüsanten Theaterabend.Neben David Breitkopf (Mark) stehen Jürgen Hahn als dessen Vater, Bettina Scharr als seine Frau Ingrid und Corina Rumpler als beider Tochter Lucy auf der Bühne. Tobias Rester mimt Lebenskünstler Ingo, Annika Braun Marks Freundin Dani, Christoph Rester den Studenten Mirko, Jochen Lehr den Hausmeister Sautrauter, Christina Hahn die Bankkauffrau Andrea und Laura Braun die Krankenkassenangestellte Sarah. Für die Maske ist wieder Margot Babl verantwortlich, Souffleuse ist Sieglinde Scharl. Wie im Komödienstadl sitzen die Gäste auf Stühlen an Tischen. Die Premiere findet am Samstag, 14. April, um 19 Uhr im Theatersaal im Haus der Begegnung statt. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 15. April, Freitag, 27. April, Samstag, 28. April, und Sonntag, 29. April, jeweils um 19 Uhr. Zudem gibt es am 29. April eine Nachmittagsvorstellung um 14 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Eintrittspreise: Erwachsene sechs Euro und Jugendliche bis 16 Jahre vier Euro. Kartenreservierung täglich ab 16 Uhr bei Herbert Scharl (0151/40 03 23 45).