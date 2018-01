Kultur Ensdorf

08.01.2018

Dass Peter Autschbach auch alleine hörenswert ist, ist in Fachkreisen unbestritten. So aber war es am Freitagabend nicht geplant. Angekündigt war als besonderes Schmankerl ein Konzert mit der Sängerin Samira Saygili. Doch die saß in der Türkei fest.

Schüler von Joe Pass

Beidhändig genial

Der Grund dafür war nicht, dass das Flugpersonal streikte oder die Witterung einen Heimflug nicht erlaubte: Die türkischen Behörden verweigerten der Deutsch-Türkin Samira Saygili die Ausreise. Über die Hintergründe kann aus der Ferne nur spekuliert werden. Inziwschen jedenfalls ist die Angelegenheit "ganz oben" in der Bundespolitik angekommen.In Ensdorf war Peter Autschbach gezwungen, sein Programm zu ändern. "You and Me", der Titelsong aus seiner 2011er-CD, war der Beginn des Club-Konzerts im Bildungshaus Kloster Ensdorf. Auf der Bühne standen vier Gitarren, minimale Elektronik, ein wenig Licht und ein Stuhl - mehr braucht der Siegener Ausnahmegitarrist nicht.Ob mit der Baritone-Gitarre, seiner Steelstring, der Nylonstring oder seiner Sopran-Gitarre - immer zaubert Peter Autschbach einen glasklaren Gitarrensound in den Raum, der sich aus seiner enormen Fingerfertigkeit erschließt. Diese konnten die Konzertbesucher auch hautnah beobachten und - meist waren es selber Gitarre spielende Laien - ob der Komplexität nur den Kopf schütteln. Peter Autschbach hat unter anderem an der Musikhochschule in Köln und als Privatschüler von Joe Pass sein Handwerk gelernt. Das hat ihn von Deutschland über New York bis nach Kairo gebracht. Als Gitarrist des Queen-Musicals "We will rock you" und der Rockoper "Tommy" von Who-Gitarrist Pete Townsend stand er viele Tausend Mal auf der Bühne. Jahrelang ist er schon mit Ralf Illenberger unterwegs, einem "Fingerstyler" von Weltrang. Seine Stücke waren oft nicht von Anfang an zu erkennen. Autschbachs spezifische Arrangements waren meist sehr eigenwillig. Kein Wunder, dass Szenekritiker mit Lob nicht geizen.Genial waren natürlich, wie schon all die Jahre vorher, der exzellente Gitarrensound und die beidhändig geniale Spieltechnik vom Animateur des "Gitarrenurlaubs" in Ensdorf. Natürlich spielte Autschbach "Autumn Leaves", "Over the Rainbow" oder "Blue Monk" nicht einfach so. Er baute sowohl harmonisch als auch improvisatorisch ganze Klangerlebnisse drum herum. Einen Ausflug in seine Rockgitarristen-Laufbahn gewährte er den Zuschauern auf Zuruf mit "It's a boy" aus der Who-Rockoper. Auch aus seinen neuen Produktionen "Zero Gravity" (mit Ralf Illenberger) und "Slow Motion" waren einige Nummern zu hören.Nach der Pause wartete dann doch eine Sängerin mit einer Konzertüberraschung auf: Julia Pichler aus Erding bestritt drei Songs mit Autschbach. Der Geheimtipp aus dem Teilnehmerkreis bahnte sich seit Jahren an, sie ist "Wiederholungstäterin." Ihre in den leisen Passagen leicht angeraute Stimme hat ein tolles Timbre und gab den Coversongs ihre eigene Prägung. Bei der Zugabe zeigte sie auch ihr Talent als Liedermacherin mit einem eigenen Song "I bin i und bleib dabei". Das meinten am Ende auch die Teilnehmer des Gitarrenworkshops "Urlaub by Saiten".