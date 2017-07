Politik Ensdorf

21.07.2017

Die Empfehlung des SPD-Kreisverbands zur Landtags- und Bezirkstagswahl war einstimmig: Für die Stimmkreiskonferenz am Sonntag, 12. November, schlägt er als Landtagskandidaten Kreisvorsitzenden Uwe Bergmann und für den Bezirkstag den amtierenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bezirkstag, Richard Gaßner, vor.

Die Kandidaten Uwe Bergmann (46) wohnt in Schnaittenbach. Der Lehrer an der Mittelschule Freudenberg ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sein Großvater war von 1960 bis 1972 Bürgermeister, sein Vater Kreisrat und Stadtrat. Uwe Bergmann ist seit 1996 Stadtrat, seit 2002 stellvertretender Fraktionsvorsitzender und seit 2014 zweiter Bürgermeister. 2015 wurde er Nachfolger von Reinhold Strobl als SPD-Kreisvorsitzender. Seine langjährige kommunalpolitische Erfahrung will er nun zur Stärkung der Region in die Landespolitik einbringen.



Richard Gaßner ist seit 1998 Bezirksrat und seit 2003 Sprecher der SPD-Fraktion. Seine Erfahrung als Bürgermeister von 1990 bis 2014 und Kreisrat seit 1990 hilft ihm bei seiner Arbeit. Gaßner ist im Bezirks-, Kultur- und Sozialausschuss, im Prüfungs- und Koordinierungsausschuss, im Zweckverband Sibyllenbad, im Verwaltungsrat MedBO (medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz) sowie Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss. Seine Aufgaben in der Region sieht er bei der Förderung der Berufsfachschule für Musik und des Literaturarchivs in Sulzbach-Rosenberg sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Amberg. (sön)

"Jüngere aktive Mitglieder sollen kandidieren, da ist Uwe Bergmann der richtige", betonte Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl bei der Sitzung im Fürstensaal. Strobl, der im Mai kommenden Jahres seinen 68. Geburtstag feiern kann, hatte bereits angekündigt, nicht mehr für ein Landtagsmandat zu kandidieren. Nach drei Jahren als Abgeordneter im Bundestag (als Nachrücker für Günter Verheugen) und seit Oktober 2005 im Landtag, ist er überzeugt: "Nun soll ein Jüngerer ran.""Wir brauchen Kandidaten, die präsent, in der Region unterwegs sind", betonte stellvertretender Kreisvorsitzender Joachim Bender und sicherte beiden die Unterstützung des SPD-Ortsvereins Sulzbach-Rosenberg zu. Auch Vize-Kreisvorsitzender Winfried Franz ist überzeugt: "Die Mischung passt." Der Kreisverband stehe hinter Uwe Bergmann, der langjährige kommunalpolitische Erfahrung mitbringe. Richard Gaßner sei ein langjähriger Bezirksrat, dessen Erfahrung in diesem Gremium auch in den kommenden Jahren ein Gewinn für die Region sei.