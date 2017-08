Politik Ensdorf

03.08.2017

03.08.2017

Schwerpunkte seiner Arbeit werden das Elektromobilitätskonzept im Landkreis sein sowie die Grundsatzfrage, in welche Richtung man in Sachen Klimaschutz in den nächsten Jahren gehen soll. Zu Beginn der Gemeinderatsitzung Ensdorf stellte sich der Klimaschutzkoordinator des Landkreises, Joachim Scheid, vor.

Scheid hat seine Tätigkeit am 1. Juli im ZEN in Ensdorf aufgenommen. Nach einer landwirtschaftlichen Ausbildung holte Scheid das Abitur nach und studierte Geografie. Nach dem Studium arbeitete er in Peru, Nordrhein-Westfalen, Regensburg und Ghana, wobei er überall mit Klimaschutz und erneuerbaren Energien zu tun hatte. In seinem neuen Tätigkeitsbereich will er die Projekte, die seine Vorgängerin Katharina List angestoßen hat, weiterführen und eng mit dem Zentrum für erneuerbare Energien zusammenzuarbeiten.Für den Neubau der Kinderkrippe, der im Oktober beginnen soll, wurden die Aufträge für die Baumeisterarbeiten an die Firma Singer-Bau GmbH, Ensdorf, für 251 082 Euro vergeben. Den Auftrag für die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten erhielt die Firma Holzbau Kuhn, Ursensollen (52 401 Euro), die auch das günstigste Angebot für die Klempnerarbeiten (27 580 Euro) abgegeben hatte. Einstimmig wurden die vorliegenden Bauanträge genehmigt und auch gegen die Anhörung der Gemeinde Ebermannsdorf für die Aufstellung des Bebauungsplans "Neue Mitte Ebermannsdorf" gab es keine Einwendungen.Bürgermeister Markus Dollacker gab bekannt, dass der Bescheid über den Breitbandausbau (479 907 Euro plus 5000 Euro) eingetroffen sei und dass der Spielplatz am Moosbergweg nach seiner grundlegenden Renovierung wieder eröffnet wurde. Das neue Fahrzeug (MLF) der Feuerwehr Ensdorf wird zusammen mit den Wehren von Gebenbach und Hohenburg angeschafft.Auf Anfrage von Karl Roppert zum Entwicklungsstand des Edeka-Markts erklärte der Bürgermeister, dass die Gemeinde auf einem guten Weg sei. Nach dem etliche im Haushalt vorgesehene Projekte bisher nicht in Angriff genommen worden seien, regte Hans Bösl an, mit der Bauhofplanung zu beginnen, um im Frühjahr starten zu können. Hans Eichenseer hätte gerne, dass die Planung für einen barrierefreien Zugang zum Wittelsbacher Saal in die Wege geleitet werde. Bürgermeister Dollacker sprach sich gegen das Aufmachen zu vieler Baustellen aus, um sich nicht zu verzetteln und die Verwaltung nicht zu überfordern.